Пляска бесов «русского мира». Охлобыстин снов призвал к уничтожению Украины

Испытывая кризис жанра, но желая, хотя бы в узком излить свою желчь известный российский фигляр Охлобыстин повторил свою истерику насчет томоса.

В России продолжает «рвать пуканы» по поводу состоявшегося в Киеве Объединительного собора украинской православной и выбора предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания. На сей раз «отличился» панкующийся поп-расстрига и актер Иван Охлобыстин.

В своем профиле в «ВКонтакте» он, слово в слово, повторил свой октябрьский пост касающийся получения томса об автокефалии Православной церкви в Украины. Похоже у него наступает кризис жанра и он способен только еще раз изрыгнуть по актерски заранее заученную истерику, при это делает это тайно, не доступно для широкой публики:

«Зачем с ними договариваться? Они твари продажные. Какая вера? Какой томос?! Душить предателей.

Мы раскольники? Хорошо. По факту подчинения они нам задницу вылижут и все свои каноны переделают.

Они всегда были предатели и жалеть их незачем.

Прав победитель.

Мы пытались их разубедить, но он не изменились.

Слабые, тщедушные дети сатаны.

Рабы.

Мы отберём к них всё, мы заставим их верить в то, что на удобно.

Им не привыкать.

Мы всегда так делали.

Жалко, что у них короткая память.

Надеюсь, что на этот раз мы будем аккуратнее с нашими дурацкими сентиментами.

Греки нам давно не друзья.

Турки их лишили ориентации».

Не правда ли впечатляет? Какой огонь? Какая экспрессия жгучей ненависти? Какой «шекспировский» трагизм в его дешевом фиглярстве?

Вы еще в чем-то сомневаетесь? Вы еще наивно полагаете, что дело исключительно в кремлевской клике и лично Путине? Вся российская «элита», почти все народонаселение этой суши пропитано эти имперски и шовинистическим духом, духом русского эгоцентризма, дающего им ощущение и «осознание» самих себя в роли «пупа земли».

И что прикажите с ними делать после этого? Впрочем вопрос риторический, но имеет короткий ответ – этнографический духовно-скрепный заповедник изолированный от всего цивилизованного, и не только цивилизованного мир, с очень ограниченным доступом в этот зповедник. Видимо только так и можно с ними… Пусть едят сами себя наслаждаясь своей исключительностью в полной изоляции.

Амир О’Лик, специально для «Украинско-Российское обозрение»