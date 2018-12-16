Российские офицеры ГРУ в скором времени не смогут выполнять свои зарубежные «задания» из-за накопленных ими различных долгов по штрафам, коммунальным платежам и кредитам.

Попросил знакомого из Службы судебных приставов посмотреть, сколько кадровых офицеров ГРУ имеют задолженности по квартплате, неоплаченных штрафов ГИБДД, просроченных кредитов в банках, пишет на своей странице в Facebook бежавший из путинской России после расследования обстоятельств «солсберецкого шпиливиля» Сергей Кнев.

Оказалось – 636 человек, из них 231 – по решению судов запрещено выезжать за границу. Тот же «турист» и любитель шпилей в Солсбери, герой России Александр Мишкин (Петров) имеет задолженность 77045 руб и до сих пор не оплатил штрафы ГИБДД на сумму 6500 руб. Впрочем, на паспорт Петрова, Мишкин уже успел нахватать штрафов на 1500 руб. Между тем, хит-парад должников возглавил майор ГРУ Евгений М., зарегистрированный в «Аквариуме» на Хорошевке: его задолженность составляет 138 000 руб.

Попросил знакомого из Службы судебных приставов посмотреть, сколько кадровых офицеров ГРУ имеют задолженности по… Опубліковано сергеєм каневим Четвер, 13 грудня 2018 р.

Представляю разговор в кабинете врио начальника ГРУ вице-адмирала Игоря Костюкова: «Так, майор, возьмите пузырек с «Новичком» и ликвидируйте этого английского шпиона и предателя Канева». Майор: «Не могу, товарищ вице-адмирал, я – невыездной»…

Сергей Канев, Facebook