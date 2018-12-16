«Убитое» ГРУ. Историк Колпакиди о глубокой деградации и непрофессионализме спецслужб России

Российская государственная система фактически вымирает. Одним из ярких симптомов деградации государственных институтов является ситуация со спецслужбами.

Историк спецслужб Александр Колпакиди и Максим Калашников о том, что общее разложение госаппарата РФ и гниение «элиты» перекинулось как на ГРУ, так и на все спецслужбы Российской Федерации. Сравнение действий разведок СССР и России. Об это рассказывается в студии YouTube-канала «Рой ТВ».

Последние события с массовыми провалами российских агентов, шпионов, диверсантов в Европе и США высвечивают полный непофессионализм сотрудников российских спецслужб и полной деградации самих структур. В целом это проявление деградации созданной Путиным «вертикали безответственности» в России и фактическом уничтожение всех государственных институтов.

Александр Колпакиди, «Рой ТВ»