Какой должна быть украинская пропаганда для России?

Украине следует уделить самое пристальное внимание вопросам ведения информационной войны против России. Необходимо брать инициативу в свои руки и организовать достойный отпор на этом фронте.

Я давно заметил, что если Путин ведет против Украины войну по всем правилам, то Украина (в смысле официальный Киев) лишь отбивается иногда вяло, иногда истерично, иногда решая под маркой войны свои собственный проблемы.

Это очень хорошо видно на примере пропаганды.

Путинская пропаганда построена по феншую.

Внутри – рассказы об ужасах украинского фошызма, распятых младенцах, заживо сожженных в Одессе беременных ветеранах и замерзающих без отопления прыгунах Майдана.

Вовне, то есть направленная на Украину – образцовая пропаганда на противника: братские народы, антинародное правительство барыг (здесь неважно насколько это справедливо – важно с какой целью используется), война выгодна только барыгам, в общем подрыв морально-политического единства, каковой подрыв и является целью военной пропаганды на противника по определению.

Что же касается до Киева, то он, охотно используя антироссийскую пропаганду с целью консолидации общества вокруг существующей власти (для чего чем выше градус русофобии, тем лучше) – совершенно пренебрегает пропагандой на противника.

В результате получается, что украинская пропаганда дополняет путинскую и в унисон с ней консолидирует российское общество вокруг власти. В самом деле, если человеку,изначально настроенному к Украине нейтрально или с осторожным интересом, постоянно повторять, что он враг, оккупант, агрессор, что он неизбывно виновен просто в силу своего российского паспорта и потому должен на коленях каяться и бить лбом о землю – то в конце концов он утвердится в мысли, что «мы», «Россия» (он и Путин) – действительно прирожденные враги с украинцами.

Я здесь говорю не о моральной, а исключительно о практической стороне вопроса. Есть какие –то правила ведения информационной войны. Ну не писали в листовках, которые разбрасывали над Берлином: «Так хотел он, его вина. Пусть горит его дом, а не твой!».Зато Геббельс очень охотно цитировал свежие статьи Эренбурга, чтобы мотивировать немцев, как он выражался, к «фанатичному сопротивлению».

Естественный дискурс пропаганды, направленной на Россию, должен звучать так: «путинская банда поработила и ограбила народы России, и прежде всего русский народ, и чтобы отвести внимание от своих преступлений напала на Украину. Пенсионная реформа. Коррупция. Вилла Медведева в Тоскане и т.д., и т.п. Путины приходят и уходят, а народы России остаются» Но отнюдь не «Мордор-орки-мокши-вековые враги и пр.» Это азы. Это просто прописи.

Возьмем, для примера, этих несчастных (а может и счастливых, ибо платят им кучу бабок) «украинцев для битья» на российских телеканалах. Которые типа «защищают позицию Украины». Вся фишка шоу состоит в том, что они защищают «Украину» — против «России». Естественно, телезритель начинает отождествлять себя с «Россией», а украинцев воспринимает как враждебную команду. Которую (по условиям шоу) показательно побивает ногами толпа «наших» гопников.

Вот если бы они, не трогая патриотических сантиментов зрителя, переводили стрелки на Путина и внутренние проблемы России – тогда, конечно, их выступления имели бы пропагандистский эффект. Другое дело что тогда их бы никто более в Останкино не позвал и денег не заплатил.

Но ведь, если бы Киев реально воевал с Москвой, он бы мог создать собственное информационное предприятие для подобной пропаганды? Увы, это никому не нужно, потому что реальной войны не наблюдается.

Андрей Латынин, специально для «Украинско-Российское обозрение»