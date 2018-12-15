Бутиной перед приездом в США придумали образ оппозиционерки

В 2015 году Бутина появилась в Америке с Торшиным, уже имея легенду девушки из оппозиции.
Годом ранее Бутина входила в команду Алексея Навального и шла в Общественную палату при поддержке официального лидера русской оппозиции, сообщает Telegram-канал Незыгарь.
Алексей давал такую характеристику Бутиной – «она лоббирует право на гражданское оружие и чуть ли не единственная, кто ведёт нормальную избирательную кампанию».
Тогда же к кампании подключился и известный Олег Матвейчев, назвавший Бутину лоббистом американского ВПК.
Так что визу Бутина в посольстве получила легко.
В июне 2016-го Мария Бутина приехала в США по студенческой визе – как студент Американского университета в Вашингтоне со статусом «оппозиционный деятель».