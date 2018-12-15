Американцы не видят в Тимошенко надежного президента Украины

В Вашингтоне до сих пор относятся к Тимошенко подозрительно и прохладно. А сама «Леди Ю» ярко демонстрирует дилетантизм.

На прошлой неделе Юлия Тимошенко снова посетила Америку, чтобы провести серию встреч с американскими политиками, надеясь, что миллионы (незадекларированных) долларов, которые она потратила на лоббирование своих интересов перед вашингтонскими чиновниками в последние годы, помогут ее президентской кампании больше, чем просто набор селфи с этими политиками. Я наблюдал за одним из ее визитов в аналитический центр «Atlantic Council», сразу после закрытой встречи с Тимошенко с бывшим послом США в Украине Джон Хербст, пишет на страницах «Главкома» научный сотрудник Центра трансатлантических отношений (ЦТВ) и Школы фундаментальных международных исследований (ШФМД) при Университете Джонса Хопкинса Тарас Кузьо.

Именно тогда – по случайному стечению обстоятельств – я посещал Вашингтон, чтобы выступить с речами в Центре стратегических и международных исследований, Школе фундаментальных международных исследований Университета Джонса Хопкинса и Университете Джорджа Вашингтона. Благодаря этому я получил прекрасную возможность пообщаться с политиками и экспертами об их отношении к украинской политике и к украинским политикам, в том числе Тимошенко.

В результате этого визита Тимошенко в очередной раз осознала, что оплачиваемый ней лоббизм может помочь ей получить доступ во властные кабинеты в Вашингтоне, однако не способен завоевать ей доверие и уважение американских чиновников. Тимошенко остается оторванной от властных кругов в Вашингтоне, однако ей некого винить в этом, кроме самой себя. По свидетельству одного из вашингтонских инсайдеров с большим опытом, в Вашингтоне никто так и не изменил своего отношения к Тимошенко и ее сих пор воспринимают как представительницу «старой гвардии» – а не новым лицом – украинской политики.

Мой источник также подтвердил, что Тимошенко продемонстрировала такую ​​же высокомерие, неуклюжесть и воинственность, что и на сентябрьской конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве. «Тимошенко некомфортно общаться с западными политиками», – сказал мне вашингтонский лоббист, знакомый с ее визитом. Причина этого, вероятно, кроется в том, что она осознает, что очень редко говорит правду.

«Она очень не любит, когда ей противоречат или даже спрашивают о популистских предложения, которые она выдвигает», – добавил инсайдер. Американские чиновники, с которыми встретилась Тимошенко, преимущественно сходятся во мнении, что «в случае избрания ее президентом ей будет трудно управлять Украиной и сотрудничать с международными партнерами, несмотря на ее нежелание прислушиваться к советам других людей».

В Вашингтоне Тимошенко стремилась сфотографироваться с президентом Дональдом Трампом и государственным секретарем Майком Помпео, надеясь, что это повысит ее статус в глазах украинских избирателей. Характерно, что она пытается получить общие фотографии именно с западными лидерами вместо того, чтобы посетить зону боевых действий и получить фотографии с украинскими патриотами и солдатами.

Бывший офицер американской разведки, в частности, сказал мне: «Улучшить ее имидж как кандидата в президенты может общения с украинскими военными. Как насчет поездки на линию фронта в Донбассе вместо посещения кабинетов Капитолия и Госдепартамента США? Кроме того, разведывательную сообщество в Вашингтоне удивило ее решение покинуть Украину сразу после того, как было объявлено военное положение».

Что ни говори, а Тимошенко уехала из Вашингтона без фотографий с Трампом или Помпео. В целом она оставила больше вопросов, чем ответов по ее способности сотрудничать с вашингтонскими элитами в случае победы на выборах в марте 2019 года.

Согласно информации, которую я получил от источников в Вашингтоне, многочисленные попытки Тимошенко встретиться с представителями американской разведывательного сообщества потерпели фиаско. Однако ей не стоит этому удивляться. Джессика Донати с «The Wall Street Journal» указала на причины озабоченности Вашингтона по украинскому оппозиционного лидера: «Некоторых [из американских политиков] беспокоят ее прошлые связи с бывшим премьер-министром Павлом Лазаренко, осужденный в США за отмывание денег и присвоении миллионов долларов в течение его пребывания у власти ».

Ходят слухи, что Лазаренко (который пытается избежать депортации в Украину после того, как отбыл свой тюремный срок) может получить иммунитет от дальнейшего преследования в обмен на показания против Тимошенко. Если это случится, шансы Тимошенко победить на выборах существенно уменьшатся.

Вместо того, чтобы уменьшить подозрения администрации Трампа в своей ненадежности и безответственности, Тимошенко во время встреч в Вашингтоне постоянно избегала ответов на важные вопросы. По свидетельству многих источников из Государственного департамента и Конгресса, первая неудача постигла Тимошенко, когда она набросилась на бывшего посла США в НАТО, а ныне специального представителя по вопросам Украины Курта Волкера с обвинениями в предвзятости в пользу президента Петра Порошенко и требованиями сохранять нейтральность в течение следующих месяцев избирательной кампании в Украине.

Американские и европейские эксперты по вопросам Украины сходятся во мнении, что посол Волкер никогда не демонстрировал благосклонного отношения ни к одному из кандидатов, участвующих в президентской гонке в Украине, и неутомимо работает ради достижения мира между Москвой и Киевом. Для многих в Вашингтоне обвинения со стороны Тимошенко стали тревожным свидетельством ее податливости к российской пропаганды относительно посла Волкера, который в действительности является преданным союзником Украины.

Вторую неудачу Тимошенко вызвало ее непостижимое настаивание на том, чтобы Китай стал официальным участником дипломатических переговоров между Россией и Украиной. Для этого она предлагает привлечь к нынешнему переговорного формата все страны, причастные к Будапештского меморандума (так называемый формат «Будапешт плюс»). Желание Тимошенко привлечь к переговорам Китай основывается на ее ложном представлении о том, что Китай был подписантом Будапештского меморандума 1994 года, согласно которому Украина получила обязательства в сфере безопасности в обмен на ядерное разоружение.

На самом деле Будапештский меморандум подписали только Великобритания, США и Россия, тогда как Китай и Франция предоставили Украине обязательства в сфере безопасности в отдельных документах. Китай принял правительственную декларацию 4 декабря 1994, в которой речь шла не об обязательном проведении консультаций в случае возникновения проблем, а лишь о приверженности китайского правительства к «мирному разрешению разногласий и споров путем равноправных консультаций». В подобной декларации от Франции, принятой 5 декабря 1994, вообще не было упомянуто института консультаций. Иначе говоря, Китай и Франция предоставили Украине еще более размыты и слабые обязательства в сфере безопасности, чем подписанты Будапештского меморандума – Великобритания, США и Россия.

Тимошенко озвучила идею привлечь Китай к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе во время встреч с послом Волкером, сенатором-демократом Джо Менчином и представителями «Atlantic Council». Как сообщил мне бывший офицер разведки США, это вызвало серьезное подозрение относительно того, что Тимошенко повторяет предложения и тезисы Москвы или даже Пекина. Во время каждого голосования в ООН, что касалось Украины, с 2014 года Китай или поддерживал позицию России, или голосовал нейтрально, однако ни разу не отдал свой голос в пользу Украины.

Зачем тогда украинский политик лоббирует привлечение пророссийской государства к мирным переговорам в отношении Украины? Этот вопрос особенно беспокоит администрацию Трампа, который первым среди американских президентов воспринимает Китай как источник стратегической угрозы и начал торговую войну с ним. Поэтому неудивительно, что посол Уолкер и другие вашингтонские чиновники были удивлены и возмущены стремлением Тимошенко привлечь Китай к мирным переговорам по Донбасса.

Третьей, наиболее катастрофической, стала встреча и совместная фотография Тимошенко с будущим председателем комитета Палаты представителей США по вопросам разведки Адамом Шиффом (демократом), который открыто призывает заключить президента Трампа. Тимошенко не могла сделать ничего более вредного для ее отношений с администрацией Трампа во время визита в Вашингтон, чем встретиться с заклятым оппонентом Трампа – Шиффом.

«В следующий раз ей стоит сфотографироваться со специальным прокурором Робертом Мюллером, бывшим директором ФБР Джеймсом Коми или бывшей кандидатом в президенты Хиллари Клинтон», – в шутку сказал мне вашингтонский политический консультант, знакомый с визитом Тимошенко.

«Встреча Тимошенко с Шиффом показывает, насколько она неразборчива и глуха к советам по нюансов вашингтонской политики». Если вы пытаетесь заслужить себе хорошую репутацию в Белом доме, зачем встречаться с упорным противником Трампа, который пытается инициировать процедуру его импичмента?

Кроме указанных встреч, Тимошенко виделась преимущественно с демократами (а не республиканцами) из Палаты представителей, только ухудшило ее перспективы. Это четко отражает предпочтения ее оплачиваемого лоббиста – бывшего члена Палаты представителей США Джима Слэттери. Хотя демократы получили большинство в Палате представителей, республиканцы до сих пор контролируют Белый дом и Сенат – факт, Тимошенко проигнорировала.

Закрадывается мысль, что решение Тимошенко встречаться в основном с демократами может сигнализировать ее нежелание налаживать сотрудничество с республиканцами, которые занимаются ее отношениями с Россией.

Несмотря на миллионы, потраченные на политических консультантов и лоббистов, декабрьский визит Тимошенко в Вашингтон не принес пользы ее президентской кампании. Более того, она вернулась в Киев, оставшийся после себя даже хуже впечатления и заставив местных экспертов удивляться, как она планирует работать с президентом Трампом и республиканцами, если ее изберут главой государства.

Тимошенко и ее команда показали себя дилетантами в вопросах внешней политики и национальной безопасности во время визита в Вашингтон. Украина находится под угрозой российской вооруженной агрессии, в результате чего в десяти областях страны был введен военное положение. 31 марта 2019 украинцы будут выбирать не только президента, но и главнокомандующего.

Победа Тимошенко поставит под угрозу евроатлантической интеграции Украины, ведь в Вашингтоне ей до сих пор не доверяют. Она так и не смогла избавиться от репутации представительницы «старой гвардии» и глубоко укоренившихся подозрений относительно его нейтрального отношения к России со времени российского вторжения в Грузию в 2008 году и лоббирование интересов Китая.

Тарас Кузьо, «Главком»