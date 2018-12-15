Настоящий русский вояка. Кто такой Игорь Коротченко

Штрихи к портрету видного военного эксперта и военного общественника Игоря Коротченко.

Подтвердилась информация, что Игоря Коротченко в свое время с позором выгнли из российской армии. То Коротченко выперли из армии не то за гомосексуализм, не то за воровство (тут точно не известно), многие знают давным давно, сообщает редакция Telegram-канал «Капитан Врунгель», приводя фотокопию приказа.

А его уровень как эксперта – это же вообще днище, подчеркивает редакция Telegram-канала «Apache-Dances». Чувак в простых вещах путается. Зато, что у него действительно не отнять, так это нюх на веяния трендов и умение подмазываться к денежным темам. И в американское посольство сгоняет, и на центральные каналы ТВ.

И хрен бы с ней с его жадностью. Но вот как эксперт Коротченко совсем плох. Уровень мужиков в бане, которые что-то слышали и рядом стояли.

Telegram-канал «Капитан Врунгель»