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Зона "русского мира"

Либеральный русский фюрер Навальный жалеет о потери приходов РПЦ в Украине, – Бабченко

Аркадий Бабченко, Facebook
15 декабря 2018

Бабченко прокомментировал высказывание «оппозиционера» Навального о проходящем в Киеве Объединительном соборе украинской православной церкви.

Главный «борец с коррупцией» в России, на деле претендент на роль нового «русского фюрер», Алексей Навальный написал в своем Twitter пост посвященный проводимому в Киеве Объединительному украинской православной церкви. Содержание его поста прокомментировал у себя на странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

Читайте, украинцы, читайте. Все, кто блеет о том, что «не все там такие». Это их будущий либеральный фюрер. Новой прекрасной России будущего. Для которого вы – просто раскольники. Живые приходы РПЦ.

Скрин поста Навального.

Дустом. Только дустом. Без разговоров. Стену. Ров. Крокодилов. Пулеметные вышки. Галоперидол.

Рейх будет кристально чистым.

Читайте, украинцы, читайте. Все, кто блеет о том, что "не все там такие". Это их будущий либеральный фюрер. Новой…

Опубліковано Аркадієм Бабченком Субота, 15 грудня 2018 р.

За что вы нас так не любите…

Аркадий Бабченко, Facebook

Tags: автокефалия УПЦ, Алексей Навальный, Аркадий Бабченко, Россия, РПЦ, томос

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