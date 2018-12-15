Анатомия РПЦ: «духовные скрепы» от священников-педофилов

Скрепы и вскрывшийся уровень насилия в среде клира РПЦ: почему Москва покрывает священника-педофила из азербайджанского храма?

Как известно, в России в целом, и в РПЦ в частности, очень много любят рассказывать о некой духовности и «особом предназначении» богоизбранного русского народа. Можно согласиться с тем, что из его среды вышли в свое время примечательные деятели культуры, да и некоторых служителей культа можно по праву называть образцом морали, пишет на страницах портала группы «Информационное Сопротивление» редакция секции «Дельта».

Однако, это, скорее, исключение из правил, ибо, говоря об РПЦ, следует помнить, что еще несколько веков назад, со времен Петра I, русская церковь, по сути своей, была одной из опор властного режима, будучи, по сути, еще одним государственным ведомством, подконтрольным первым лицам, и контролирующим свою паству, составляющую большую часть населения страны. С тех пор ничего не изменилось, и даже в СССР РПЦ была отведена особая роль решением «вождя народов» Иосифа Сталина.

Стоит ли говорить о том, что находясь на особом, привилегированном положении, «сотрудники» этого «государства в государстве» стали терять связь с действительностью? В наши дни РПЦ, помимо инструмента внутреннего контроля, насаждающего «скрепы русского мира» в широких народных массах, стала также элементом внешнего влияния. Причин тому несколько, ведь Кремль желает продолжать держать в своей орбите государства, образовавшиеся на развалинах СССР, и этому способствует оставшаяся с советских времен разветвленная агентурная сеть и объекты недвижимости, то есть храмы, контролируемые РПЦ.

О том, насколько опасным может быть такое влияние и воздействие, может свидетельствовать сегодняшняя ситуация в Украине, где после удачной попытки получения Томоса агенты Кремля в рясах развили небывалую активность, пытаясь ставить палки в колеса процессу становления Единой Поместной Церкви. Это, безусловно, влияет на внутриполитическую ситуацию в нашей стране, и при некоторых обстоятельствах грозит стать фактором дестабилизации.

Однако, в данном материале речь пойдет о представителях РПЦ в Азербайджане, которые подозреваются в гнусном преступлении. Имеется в виду реальная ситуация, которая обсуждалась в азербайджанских СМИ и соцсетях еще летом. Речь идет об инциденте в храме Пресвятой Богородицы в столице Азербайджана – Баку, который имел место минувшей зимой. Как следует из заявления гражданки Хыдыровой, в один из дней она пришла в упомянутый храм помолиться вместе со своей 9-летней дочерью Александрой.

Пока мать проводила необходимые религиозные обряды, два, если можно так сказать, священнослужителя, отвели ее ребенка в отдельное помещение, где совершили над ней насильственные действия сексуального характера. Сама мать утверждает, что девочка была в шоке, и сообщила о происшедшем не сразу, а лишь спустя некоторое время.

Когда факт данного преступления был предан огласке, первыми о нем сообщили некоторые азербайджанские СМИ, в частности, Sputnik Азербайджан. Журналисты попытались было получить комментарии от представителей Бакинской епархии РПЦ, однако там ожидаемо отмалчиваются.

Вместе с тем, стало известно, что одним из насильников является иерей Дионисий Свечников. Личность весьма примечательная, поэтому стоит остановиться на нем поподробнее. 38-летний Свечников является весьма активным пользователем Интернета, и имеет массу аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. Иерей и заведующий канцелярией Бакинского Епархиального Управления, который, по его же словам, родился и постоянно проживает в Азербайджане, использует возможности современных средств коммуникаций не только для продвижения в массы Слова Божьего, но и для иных, более приземленных целей, в частности, для сбора пожертвований, для чего обнародовал даже номер своего Яндекс-кошелька.

Активная жизненная позиция господина Свечникова вполне очевидна не только по фото в соцсетях, но и по тому, что он участвует в различных мероприятиях, призванных, по замыслу их организаторов, сделать наш мир лучше, и, видимо, чище. Например, в январе 2017 года он принимал участие в прошедшем в Москве Круглом столе «Религиозное образование в странах СНГ и Балтии», где, среди прочего, обсуждался вопрос, говоря простыми словами, насаждения религиозного воспитания в светских образовательных учреждениях. Вполне в духе сегодняшней скрепной России.

Отдельно стоит отметить усилия иерея, подозреваемого в насилии над несовершеннолетней, в вопросе запрета абортов. Он был одним из организаторов прошедшего в Баку мероприятия под красноречивым названием «Стоп аборты: защитим нерожденных детей!». Что ж, можно констатировать, что защищая нерожденных детей, Свечников сам не прочь применить насилие над уже рожденными детьми. В одном из пабликов иерея в качестве любимой цитаты он привел следующую: «Возлюби ближнего своего как самого себя». Вероятно, данные слова 38-летний мужчина, к слову, женатый (супругу зовут Наталья), воспринял чересчур буквально.

Возвращаясь к вышеупомянутому инциденту, который был придан огласке, стоит упомянуть, что в самом Азербайджане, и среди прихожан РПЦ, мнения разделились. Некоторые даже считают, что мать использует ребенка для каких-то своих целей, а сообщение об изнасиловании – ложь и клевета на священнослужителей. Тем не менее, местная полиция ведет расследование, а сама мать даже обратилась к главе Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову (скан ниже).

Впрочем, судя по тому, что пострадавшая мать обратилась к Лаврову осенью, то официальная Москва так и не смогла, или не захотела разобраться в ситуации. Вероятно, таким способом там хотят защитить «светлый моральный облик» представителя РПЦ.

Однако, памятуя о том, какова реакция на подобные преступления граждан РФ за рубежом, в том же Закавказье (достаточно вспомнить массовое убийство в Армении, которое совершил российский солдат Пермяков), можно говорить о том, что россияне на постсоветском пространстве чувствуют себя безнаказанно. Посему, все неоимперские нарративы Кремля о необходимости «восстановления в границах СССР» находят в скрепной русской душе широкий отклик, а некоторые, особо впечатлившиеся, даже едут на «братские» земли убивать, как это было в Молдове, Грузии и Украине.

Секция «Дельта», «Информационное Сопротивление»