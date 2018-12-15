Новинский увез в неизвестном направлении митрополита Агапита

«Выкраденного СБУ» митрополита Агапита увез в неизвестном направлении нардеп Новинский, забрав его его из отел в Киеве, где архиерей остановился.

Гнусная инсинуация экзархата РПЦ в Украине и российской пропаганды накануне Объединительного собора с якобы похищением СБУ и принудительной доставкой в Киев Митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (т.н. УПЦ МП) получила продолжение. Как стало известно группе «Информационное Сопротивление», вечером 14 декабря в отель «Подол-Плаза», где остановился сановник, вошел народный депутат Украины Вадим Новинский в сопровождении нескольких охранников. Через некоторое время они вышли из него с митрополитом Агапитом и уехали в неизвестном направлении.

Напомним, что нардеп Новинский является противником создания украинской поместной православной церкви и открыто играет на стороне российского агрессора, угрожая «религиозной войной». Как сообщала группа «Информационное сопротивление», Новинский, которого охраняют сотрудники ФСБ РФ, совместно с представителями российских спецслужб пытался убедить предстоятеля Вселенского патриархата не предоставлять украинской церкви Томос и организовывал проплаченные информационные компании против автокефалии, а также всевозможные провокации.

Также, гражданин Вадим Новинский является одним из обвиняемых по уголовному делу о незаконном лишении свободы митрополита Александра Драбинко, расследование которого по словам Генерального прокурора Украины Юрия Луценко фактически завершено.

Учитывая последний момент, выражаем опасение за судьбу священнослужителя, поскольку российский агрессор и его агенты влияния в Украине не остановятся ни перед чем, чтобы сорвать предоставление украинской православной церкви независимости. Вплоть до принесения «сакральных жертв». Как сообщал на пресс-конференции заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, спецслужбе удалось предотвратить заказанную российскими властями провокацию, в ходе которой планировалось совершение резонансных преступных действий дополнительно привлеченным для этого лицами, что должно было привести к гибели и ранениям рядовых граждан.

«Информационное Сопротивление»