Тимошенко не смогла адекватно ответить на «неудобных» вопросы про Путина, Россию и Донбасс

Вопросы заданные Тимошенко в студии одного из телеканалов поставили «Леди Ю» в очень неудобное положение, заставив изрядно понервничать.

На YouTube-канале «Рейтинг» опубликованы кадры программы телеканала «1+1», где Тимошенко не смогла дать адекватные ответы на вопросы о российском агрессоре и войне на Донбассе.

Тимошенко оплошала в телепрограмме на «плюсах», где ей начали задавать «неудобные» вопросы журналисты и телезрители относительно страны-агрессора, ее президентства и военного конфликта на Востоке Украины.

Сначала «прижала» своими вопросами «Леди Ю» ведущая программы «Право на власть» Наталья Мосейчук, которая стала расспрашивать Тимошенко о критике Курта Волкера ее желания общаться в формате Будапештского меморандума. На это «Леди Ю» заявила, что, к сожалению, только лидер государства может начинать любые переговорные процессы. Когда она поедет на оккупированный Донбасс, если займет президентское кресло, политик ответа не дала.

«Добили» Тимошенко во время рекламного перерыва, где ведущий программы Сергей Иванов начал задавать ей вопросы, полученные от телезрителей. Украинцы спрашивали о ее отношении к Путину, стране-оккупанту и визовом режиме с Россией.

Окончательно «Леди Ю» загнали в угол вопросом, является ли Путин ее личным врагом из-за агрессии в Украине. Тимошенко начала «увиливать», не дав конкретного ответа.

После того как перерыв закончился, Тимошенко в студию не вернулась. Мосейчук сообщила, якобы политику стало нехорошо, и выразила надежду на то, что она вскоре вернется. «Леди Ю» вернулась в студию через 10-15 минут, где продолжила терпеть «пытки» в виде вопросов.

ТИМОШЕНКО СТАЛО ПЛОХО ПОСЛЕ ВОПРОСОВ ВЕДУЩЕГО О ПУТИНЕ === надо было к ее голове в этот момент приложить трезуб для ускорения экзорцизма путина из головы — Саня Ноггано (@SanyaNoggano) December 14, 2018

Пользователи Сети, комментируя перформанс «железной леди», отметили, что она выглядела плохо и заметно нервничала.

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