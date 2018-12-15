В России улетучивается «крымнашистская» эйфории. Анитизападник Дугин выразил свой скепсис относительно кремлевской политики

В путинской России назревает серьезный элитарный кризис – Кремль уже не может полагаться российских правых и антизападных консерваторов.

В России растет недовольство политикой кремлевских властей. Это недовольство охватывает теперь не только традиционно оппозиционную часть российского «общества», но и проникает в среду российских правых и антизападных консерваторов, которые поддерживали действия режима на протяжение последних пяти лет, на волне «крымнашистской» эйфории. Таким наблюдением поделился на своей своей странице в Facebook Павел Пряников.

В качестве примера приводит высказывания традиционно антизапдного российского философа, проповедника доктрины евразийства Алексндра Дугина. Он известен своей антизападной риторикой.

10 декабря 2018 года Дугин заявил:

«Я долгое время для сохранения внутреннего баланса не интересовался российской информосферой. В связи с желтыми жилетами, поинтересовался. Слушайте, какой ужас настал. Российское ТВ, пресса и интернет представляют собой токсическую среду. Одна ложь, цинизм и предельное понижение ментального уровня.

Такое бывает только перед концом цикла. Если кто-то во власти считает, что это нормально, он должен лечиться. Это совершенно ненормально. Везде, конечно, кошмар, но мы, кажется, впереди. Это просто невозможно ни смотреть, ни слушать, ни читать.

Видимо, я глубоко заблуждался в отношении Суркова, считая его ответственным за все плохое. Его давно нет на идеологическом фронте, а все из плохого и лживого превратилось в истинный апокалиптический кошмар. Значит не он. Если вспомнить его, со всеми издержками, то это еще какой-то «золотой век».

Отличие от 90-х только в совершенно извращенной псевдо-патриотической риторике, уж лучше бы ее не было, так как это похоже не на консервативные ценности, а на их намеренную тотальную дискредитацию.

Когда весь этот балаган накроется, стыдно будет говорить о патриотизме и консерватизме, так как немедленно будет приходить в голову этот нынешний хоровод лающих ряженых. И ясно, что это я не на плохие программы и неудачных экспертов попал, все с механической последовательностью повторяется изо дня в день, из программы в программу. Власть, имеющая такую информационную стратегию, не может иметь никакого морального авторитета.

Перед лицом атакующего нас Запада, конечно, мы будем защищать страну и лидера, но внутри это становится просто не совместимо с сохранением человеческого достоинства. Надо все менять кардинально. Никакой мягкой эволюции уж точно не будет. Это – типа рака».

Философ Александр Дугин, 10 декабря 2018 года:«Я долгое время для сохранения внутреннего баланса не интересовался… Опубліковано Павлом Пряниковим Пʼятниця, 14 грудня 2018 р.

Можно сделать вывод, что посткрымская эйфория уходит у последних российских правых и консерваторов.

Павел Пряников, Facebook