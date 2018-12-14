В России готовят законодательную базу для «параллельного интернета»

Речь идет об обеспечение автономной работы российского сегмента глобальной телекоммуникационной сети, в случае отключения России от глобальной инфраструктуры.

В Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета при отключении от глобальной инфраструктуры, сообщает российское издание «Дождь».

Информация о законопроекте размещена на сайте нижней палаты.

Инициатива предусматривает создание инфраструктуры, позволяющей «обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет».

Кроме того, определяются правила маршрутизации трафика и контроль за их соблюдением.

Также предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика.

В пояснительной записке авторы подчеркивают, что учитывали «агрессивный характер принятой в сентябре 2018 стратегии национальной кибербезопасности США».

Ранее в России заявляли, что создадут альтернативный интернет лишь при самых неблагоприятных условиях, но имеет для этого все возможности.

«Дождь»