Лукашенко рассказал о российских предложениях «аннексии» Беларуси

Беларуси в открытую предлагают вступить в состав Российской Федерации образовав шесть, по числу областей, новых регионов.

Глава Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом «глубокой интеграции» Москва хочет «инкорпорировать» Беларусь в состав России, пишет беларусский «Интерфакс».

«Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны», – заявил Лукашенко на пресс-конференции в пятницу.

Недовольство Беларуси связано с так называемым налоговым маневром в нефтяной отрасли РФ. В 2024 году там обнулят экспортные пошлины на нефть и одновременно повысят пошлины на добычу полезных ископаемых. Для Беларуси это означает удорожание импортируемой нефти и снижение маржи переработки.

«Нам говорят – компенсация за маневр будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят – мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации», – заявил он.

«Интерфакс»