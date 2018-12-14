В СБУ опасаются, что данные военных учреждений Львовщины могли попасть спецслужбам России

СБУ раскрыла незаконную деятельность коммерческой структуры получившую доступ к базам данных госучреждений Украины на Львовщине.

Служба безопасности Украины разоблачила коммерческую структуру, которая завладела базами данных и массивами информации государственных учреждений, воинских подразделений и предприятий на Львовщине. СБУ сообщает об этом на своей странице в Facebook в пятницу.

Указывается, что коммерсанты завладели информацией с помощью запрещенного в Украине программного обеспечения «Парус» и «Афина», внесенных в санкционные списки.

Коммерсанты, по версии СБУ, во время выполнения работ в этих учреждениях устанавливали запрещенные программы для копирования информации.

«Использование этих вредоносных программ позволило злоумышленникам несанкционированно получить доступ к информационно-телекоммуникационных систем более ста государственных и военных учреждений, предприятий и организаций», – говорится в сообщении СБУ.

«Учитывая то, что программное обеспечение «Парус» и «Афина» распространяется и обновляется с серверов, которые территориально расположены в РФ, из-за действий злоумышленников созданы предпосылки для утечки информации с ограниченным доступом. Похищенные, с помощью российских программ, базы данных стали доступны стране-агрессору и могут быть использованы в ущерб национальной безопасности государства», – заявили в СБУ.

Силовики открыли уголовное производство по ст. 359 Уголовного кодекса Украины.

«В частности проверяется версия о передаче незаконно скопированных данных спецслужбам страны-агрессора», – сообщает СБУ.

Співробітники Служби безпеки України викрили комерційну структуру, яка за допомогою забороненого в Україні програмного… Опубліковано Служба безпеки України Пʼятниця, 14 грудня 2018 р.

Напомним, что СБУ предотвратила провокации, которые готовились к Объединительному собору украинской православной церкви.

СБУ