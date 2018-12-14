Российские оккупационные силы на Донбассе приведены в боевую готовность

В России продолжают упорно распускать слухи о готовящемся Украиной «наступлении», «химических атаках» и «провокациях на границах России».

Так называемый «заместитель командующего оперативным командованием» оккупированных районов Донецкой области Эдуард Басурин заявил, что на Донбассе все воинские части боевиков переведены в полную боевую готовность, сообщает российский «Интерфакс».

По его словам, это якобы связано с «угрозой наступательных действий со стороны Вооруженных сил Украины».

Отмечается, что на данный момент подразделения донецких боевиков доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами.

Также сообщается, что артиллерийские подразделения незаконных вооруженных формирований готовы выдвинуться на заблаговременно подготовленные позиции и «вести огонь по наступающему врагу».

Также « замкомандира» боевиков рассказал, что объекты инфраструктуры в оккупированном Донецке усилены средствами противовоздушной обороны, а также «проведена работа по рассредоточению запаса материальных средств, а также созданию схронов вооружения и боеприпасов на всей территории ДНР для ведения тотального сопротивления».

Он добавил, что жители ОРДЛО «по зову сердца» прибыли в Новоазовск, Тельманово, Комсомольское, Старобешево и сформировали народные дружины, чтобы «воспрепятствовать продвижению украинской бронетехники на маршрутах ее движения, а также незаконному введению ограниченного контингента НАТО под видом миротворцев».

Ранее сообщалось, что Россия распускает слухи о том, что Украина готовит провокации у границы РФ.

В частности представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию на Донбассе для наступления на мариупольском направлении с выходом к границе с Россией.

5 декабря Захарова сказала, что Украина якобы перебрасывает войска к линии разграничения на Донбассе и готовит провокации с применением химоружия.

«Интерфакс»