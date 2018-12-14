Бросить вызов США. К чему стремится путинская Россия?

Что же произошло в ноябре 2018 года в сакральном вместилище уникальной русской духовности?

В путинской России открыто говорят об беспредельных имперских амбициях. При этом грозят уничтожить США. Что это? Объективное осознание собственного потенциала или полная потеря ощущения реальности?, – задается не простым вопросом на страницах «Радио Свобода» российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

«Я не дипломат, и потому скажу прямо: Россию никогда и никому не удастся отучить от имперских амбиций и рефлексов. Россия была, есть и будет великой империей, и она уничтожит каждого, кто этому попытается воспротивиться. Россия сделает все, чтобы уничтожить США сначала репутационно, а потом экономически и военно. Как США не смирятся с существованием России, так Россия не смирится с существованием США. Все гадости, какие Россия сможет сделать США, она сделает.

Какой-то американский настоящий полковник сказал, что Россия напрасно считает, что если она применит ядерное оружие, то это послужит целям деэскалации напряженности. Россия ошибается. Применение ядерного оружия не послужит деэскалации. Москва так не достигнет своих целей.

Я не дипломат, и потому скажу прямо: а мы и не собираемся добиваться деэскалации после применения ядерного оружия. Мы добиваемся деэскалации до его применения. А после мы просто вас уничтожим – вместе со всем остальным миром. В этом и есть наша цель применения ядерного оружия. Так что говорите что угодно, но даже не пытайтесь.

Я не дипломат, и потому скажу прямо: Россия не допустит существования антироссийской Украины, и либо подчинит ее своим целям, либо разрушит до основания. Сколько бы лет на это ни ушло. Сил и возможностей для этого у России хватит. И никаких компромиссов тут не будет. Блудящая, как ей вздумается, Украина – это ошибочная мечта украинских властителей. Ошибочная и вредная для их здоровья.

Прибалтика также будет возвращена под российский контроль или задушена до полного изнеможения».

Этот духоподъемный текст – не художественная компиляция, у него есть реальный автор – хорошо информированный и влиятельный человек. Но дело не в авторе манифеста, а в его сути. Это внешнеполитическая программа победившей на сегодняшний день группировки в военно-политическом руководстве России.

Политическая борьба неистребима в любом, даже самом жестко авторитарном обществе (идеология может быть одной, а варианты конкретных политических действий всегда различны). Только эта борьба происходит не на улицах и не в парламенте, а в узком окружении диктатора или в голове самого диктатора, за влияние на которого борются различные фигуры.

Кстати, неверно говорить об отсутствии у правящей клептократии какой-либо идеологии. Они уже не просто воры, они теперь воры с дополнительной хромосомой духовности. Воинствующий имперский шовинизм вот уже четыре года безнаказанно расцветает в специально созданных для его внедрения в массовое сознание телевизионных ток-шоу.

Он стал в «элитных» кругах самостоятельной силой, влияющей и на мозговые процессы внутри той ботоксной головы, в которой и происходит реальная российская политика. Более того, я полагаю, что именно идеологический «драйв» верхушки власти сыграл решающую роль в сделанном 25 ноября 2018 года Москвой стратегическом выборе серьезной эскалации в мировой гибридной войне после трехлетней постновороссийской паузы.

Провал блицкрига «Новороссия» – захвата 10–12 областей Украины – был особенно болезнен для Кремля тем, что идеология «Русского мира» была отвергнута большинством русских жителей Украины, оставшихся верными украинскому государству и его европейскому выбору. Ставка на пятую колонну не оправдалась. А на полномасштабную войну с введением регулярной армии ни российское общество в целом, ни значительная часть имперской «элиты» не были готовы.

В апреле 2015 года на страницах газеты Moscow Times появилась установочная статья Федора Лукьянова «Путин стремится к мирному сосуществованию с Западом». У Путина, развернувшего в 2014 году в своей крымской речи знамена сакральной мировой войны, неожиданно возникла, видите ли, хотелка мирного сосуществования. Причина такой перемены настроения первого лица была банальна.

Лукьянов исчерпывающе сформулировал ее в самой откровенной фразе своей в целом двуличной статьи: «Для того чтобы поддерживать взращенные ими антизападные настроения в стране на нынешнем уровне, российские власти должны перевести конфликт с Западом на уровень выше, а это слишком опасно и чрезмерно дорого».

Вот как ведь все обернулось! Во-первых, отставляется в сторону стандартная ложь о том, что Россия-де вынуждена была прийти на помощь каким-то доведенным до отчаяния и взявшимся за оружие «шахтерам и трактористам». Нет, конфликт и антизападная истерия были произведены российскими властями, признает автор статьи.

И во-вторых, развязав этот конфликт, российские власти совершили серьезный просчет. Дальнейшее его поддержание, а тем более эскалация стали для них, оказывается, слишком опасным и чрезмерно дорогим предприятием. А ведь кто-то базарил, что для него как для русского человека на миру и смерть красна!

Ничья, которую от имени Путина предлагал Западу его парламентер, предполагала замораживание конфликта и новое холодное мирное сосуществование, кодифицирующее базовые отношения враждебности: Путин не лезет дальше, но обязательно сохраняет не только Крым, но и часть Донбасса. Иначе, сами понимаете, он просто потеряет власть: «Возврат к прошлому невозможен.

Решение по Крыму необратимо без того, чтобы не поставить под риск целиком всю политическую модель. Любой откат назад по вопросу поддержки Восточной Украины приведет к серьезным политическим последствиям во внутренней политике и будет в целом воспринят как явное поражение Кремля. Путин категорически отверг саму идею того, что политика России по отношению к Украине провалилась. Вот суть его послания: «Россия не виновата, она вела себя так, как должна была себя вести».

Лукьянов – опытный и весьма преуспевший царедворец. И он никогда не решился бы три с лишним года назад на подобное дерзкое вольтерьянство, если бы не был уверен в том, что такими же настроениями пропитана практически вся путинская верхушка, все эти 100 семей богатейших чиновников-бизнесменов. Все они не прочь понадувать имперские щечки, все они законченные «крымнашисты» и с удовольствием задушили бы «до полного изнеможения и Украину, и Прибалтику.

Но фундаментальная задача созданного ими под себя государства – это создание потомственной аристократии и легитимизация наворованной собственности на Западе. А имперские понты – это уж как получится, это дополнительные психологические бонусы.

Я так подробно цитировал статью Лукьянова трехлетней давности, чтобы, сравнив ее с сегодняшним манифестом недипломата Х., читатель смог бы в исполнении живых персонажей прочувствовать динамику кремлевских внешнеполитических дебатов. Еще несколько месяцев назад шли какие-то вязкие переговоры о расширении мандата миротворцев в Донбассе, которые можно было рассматривать как некоторое направление гибридной капитуляции Кремля.

Но в известной голове был сделан судьбоносный выбор в пользу «разрушения до основания антироссийской Украины». Что же произошло в ноябре 2018 года в этом сакральном вместилище уникальной российской духовности?

Во-первых, сыграли свою роль соображения рационального характера. Неприятным сюрпризом для правящей группировки стало этой осенью обвальное изменение массовых настроений россиян. Нет, это не готовность людей к бунту, скорее, ступор их безнадежности в отношении жизненных перспектив, полный отказ в доверии и уважении к властям и, может быть, впервые отождествление лично Путина с этой алчной властью.

Но Путину надо править этими разочарованными в нем дорогими россиянами еще очень долго. Он понимает, что холодильники он согражданам уже не наполнит. Значит, для удержания своей власти ему придется наполнять ими морозильники, чтобы занять массы чем-то «смыслообразующим», а уцелевшим вспрыскивать через телевизор новые лошадиные дозы победобесия live.

Но даже эти насущные соображения удержания власти – не главное, что движет нашим героем. Я не зря начал текст обширным пассажем из текста недипломата Х. Каждая строчка этого внешнеполитического манифеста дышит ненавистью ко всему окружающему миру, имперской мегаломанией, замешанной на глубочайшем комплексе неполноценности.

Уверяю вас, это слепок сознания национального лидера Российской Федерации и его ближайших соратников. И прежде всего в том, что касается применения ядерного оружия.

Если долгие годы окошечком в глубины сознания этой незаурядной личности служили публичные сальные шуточки, то в последнее время он все чаще обращается к теме ядерного удара. По всей видимости, он действительно убежден, что для русских на миру и смерть красна.

И не нужен им мир без Путина. Тем более что вместе с Путиным они попадут в рай, а остальные сдохнут. Владимир Дважды Красное Солнышко, как назвал его кто-то из придворных холуев еще в 2000 году, надумал стать Владимиром Ярче Тысячи Красных Солнц.

Андрей Пионтковский, «Радио Свобода»