Бабченко: Кашин и Шаргунов – два дурака, которые выучили несколько умных слов

Бабченко детально разбирает, как российские оппозиционные деятели пытаются лизнуть кормушку власти. Разбор идет на уровне текстов. Вывод – они дебилы.

Читаю, и немножечко так, конечно, офигиваю – сколько вменяемых, вроде бы, людей, оказывается, считают Кашина хорошим умным журналистом.

Эммм…. Давайте на пальцах.

Главный критерий качества текста – отсутствие в нем воды. Поэтичность языка, владение словом, образность, и пр. и пр., безусловно, тоже, но главный – краткость. Не заебывай читателя лишними нагромождениями своих ненужных конструкций словесов. Идеальный текст будет вообще состоять из одного слова. Просто его пока еще не нашли.

Читаю, и немножечко так, конечно, офигиваю — сколько вменяемых, вроде бы, людей, оказывается, считают Кашина хорошим… Опубліковано Аркадієм Бабченком Пʼятниця, 14 грудня 2018 р.

«Продам детские ботиночки. Неношеные» – это хороший текст. Это гениальный текст.

«Любой эпохе нужен собственный большой стиль, и эпоха создает его сама, часто вопреки воле тех людей, которым хотелось бы стать авторами этого стиля. Прощание Владимира Путина с Людмилой Алексеевой – как раз такое стилеобразующее событие, эталонное с точки зрения несовпадения того, что хотел сказать Путин, и того, что у него получилось» – это даже не плохой текст.

Это новая колонка Кашина на «Дожде». Абсолютно бессмысленная хуйня, не несущая никакого смыслового значения. Это просто бред. Какой, блять, эпохе нужен какой, блять, стиль? Какие, блять, люди его, блять, создают? Стилеобразующее событие – что, сука, это вообще значит? «эталонное с точки зрения несовпадения» – тебя, блять, где буквы в слова складывать учили, долбоеб? Что, блять, здесь вообще написано?

И дальше еще пятьсот абзацев такой же абсолютно бессмысленной хуйни. Сплошная вода.

Их двое таких. Кашин и Шаргунов. Два дурака, которые выучили двести умных слов типа «экзистенциальный» или «трансцендентный» – или, прости господи, «стилеобразующий» – и вставляют эту заумно звучащую хуйню в поток полного бреда, не понимая его значения. А Шаргунов научился еще эту хуйню нести и с невероятно важным видом.

Сделает умное лицо отягощенного осознанием тяжеловесности своей миссии профессора на кафедре, и давай чесать полную херь. И все такие – да, да, трансцендентный, стилеобразующий, боже, как точно подмечено, как умно сказано. Да, да. А спросишь – а чего он сказал-то в итоге? – и хрен кто может ответить.

Друзья мои. Вы действительно такие дураки?

P.S. Да, совершенно справедливо в комментах напоминают про еще одного великого писателя. Захар. Забыл. Точно. Ну, Захар – как эти двое, только совсем уже примитивный. Ровно та же самая хуйня – но уже даже и без умных слов.

Аркадий Бабченко, Facebook