Я, оказывается, фанатик, – Бабченко

Шендерович считает Бабченко «фанатиком» и даже приветствует, когда журналисту «моют кости» на российских пропагандистских каналах.

Фанатик, оказывается. Вон оно чо. Это я, оказывается, фанатик. Понятно? Фанатично не желал умереть. Фанатично сопротивлялся оккупации. Мы его и так, и этак, а он никак не дохнет. Да еще и огрызается. Херами нас кроет направо и налево. Фанатик чертов, пишет на своей своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

То, о чем я и говорил. Мордор искривляет пространство. Нельзя жить в искривленном мире и сохранить не искривленное мировоззрение.

Ок. Пусть так. Но видите ли, в чем дело… В борьбе с фанатиком Вы сейчас оказались по одну сторону со Скабеевой, Виктор Анатольевич. Зарядила она в свой говномет агитационный снаряд калибра «Шендерович» и вмазала по фанатику. И разлетелись листовки над всей многострадальной родиной…

Понятно, что писали Вы совсем о другом. Но вышло вот так.

Это ровно то, о чем фанатик тоже истерил еще черт-те когда. Не получится и вашим и нашим. Не любят они нейтральных. Не пойдешь сам – затащат силком.

Вы сейчас вплотную подошли к рубикону, Виктор Анатольевич. Даже не то, что подошли. Вы сейчас балансируете на самом краешке баррикады, по одну сторону которой Скабеева, по другую – фанатик. И пространства для люфта уже почти не осталось. Вот-вот доска кончается. И выбор, куда падать, всё равно придется делать. Либо туда, либо сюда.

Вы, конечно, можете попробовать еще побалансировать. Шест вот тоже пытался балансировать. Прячась за иронию и сарказм. Но, в конце концов, и он оказался перед этой дилеммой. И на месте блистательного, невероятного, потрясающего Шеста появился Евгений Викторович Шестаков. С «Родиной под левым карманом» и с воевавшими дедами. Мне иногда попадается тот пост на глаза, но читать эту роспись по кокошнику совершенно невозможно.

Вам придется делать выбор, Виктор Анатольевич. И уже без полутонов. Без тонкостей и нюансов. Либо там с говнометом. Либо тут с фанатиком.

Либо самому, либо не самому – но придется.

Очень не хотелось бы увидеть Вас рядом с Нютой на очередном вручении премий за благотворительность.

Аркадий Бабченко, Facebook