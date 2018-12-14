Я, оказывается, фанатик, – Бабченко

Шендерович считает Бабченко «фанатиком» и даже приветствует, когда журналисту «моют кости» на российских пропагандистских каналах.
Фанатик, оказывается. Вон оно чо. Это я, оказывается, фанатик. Понятно? Фанатично не желал умереть. Фанатично сопротивлялся оккупации. Мы его и так, и этак, а он никак не дохнет. Да еще и огрызается. Херами нас кроет направо и налево. Фанатик чертов, пишет на своей своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.
То, о чем я и говорил. Мордор искривляет пространство. Нельзя жить в искривленном мире и сохранить не искривленное мировоззрение.
Ок. Пусть так. Но видите ли, в чем дело… В борьбе с фанатиком Вы сейчас оказались по одну сторону со Скабеевой, Виктор Анатольевич. Зарядила она в свой говномет агитационный снаряд калибра «Шендерович» и вмазала по фанатику. И разлетелись листовки над всей многострадальной родиной…
Понятно, что писали Вы совсем о другом. Но вышло вот так.
Это ровно то, о чем фанатик тоже истерил еще черт-те когда. Не получится и вашим и нашим. Не любят они нейтральных. Не пойдешь сам – затащат силком.
Вы сейчас вплотную подошли к рубикону, Виктор Анатольевич. Даже не то, что подошли. Вы сейчас балансируете на самом краешке баррикады, по одну сторону которой Скабеева, по другую – фанатик. И пространства для люфта уже почти не осталось. Вот-вот доска кончается. И выбор, куда падать, всё равно придется делать. Либо туда, либо сюда.
Вы, конечно, можете попробовать еще побалансировать. Шест вот тоже пытался балансировать. Прячась за иронию и сарказм. Но, в конце концов, и он оказался перед этой дилеммой. И на месте блистательного, невероятного, потрясающего Шеста появился Евгений Викторович Шестаков. С «Родиной под левым карманом» и с воевавшими дедами. Мне иногда попадается тот пост на глаза, но читать эту роспись по кокошнику совершенно невозможно.
Фанатик, оказывается. Вон оно чо. Это я, оказывается, фанатик. Понятно? Фанатично не желал умереть. Фанатично…
Опубліковано Аркадієм Бабченком Четвер, 13 грудня 2018 р.
Вам придется делать выбор, Виктор Анатольевич. И уже без полутонов. Без тонкостей и нюансов. Либо там с говнометом. Либо тут с фанатиком.
Либо самому, либо не самому – но придется.
Очень не хотелось бы увидеть Вас рядом с Нютой на очередном вручении премий за благотворительность.
Аркадий Бабченко, Facebook