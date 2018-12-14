Порошенко напрасно считает меня пророссийским политиком, – Лукашенко

Глава Беларуси настойчиво предлагает себя в качестве «миротворца», для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов на Донбассе не нашли поддержки, в частности, у президента Украины Петра Порошенко. Он сообщил на пресс-конференции в пятницу, передает беларусский «Интерфакс».

«Я уже готов был как пограничник стать на той границе, учитывая, что ко мне нормально русские люди относятся и украинцы, и выборы там провести по Минскому соглашению…», – рассказал Лукашенко.

«Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский», – пожаловался он.

Как сообщает белорусский правительственный портал «БЕЛТА», президент Беларуси заявил, что лучше всех, в том числе руководства России, знает, что происходит на Донбассе и он не хочет, чтобы там гибли старики, женщины и дети.

По его словам, славянам не стоит воевать, потому что они «все на одно лицо» и украинцы не враги, хотя их показывают плохими на телеканалах.

Он отметил, что надо восстанавливать нормальные отношения, и это возможно.

«Но чем дальше – тем хуже. Я вам скажу свою позицию: все боятся, что там в Украине будет НАТО. Я недавно Владимиру Владимировичу Путину сказал: слушай, мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там было НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем. Вот до чего мы можем довести», – заявил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ради мира Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Россией.

Позже он пояснил, что Беларусь может взять на себя ответственность за обеспечения мира на востоке Украины и сопровождать «выборы» на Донбассе, если будет уверен, что мировые игроки не планируют делать Украину ареной для противостояния России.

«Интерфакс»