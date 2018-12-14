Российский поисковик «Яндекс» 11 декабря «похоронил» президента Украины Порошенко

В компании заявляют, что ошибка возникла из-за редактирования страницы о президенте Украины в «Википедии».

Российская поисковая система «Яндекс» 11 декабря «похоронила»президента Украины Петра Порошенко, пишет российское издание РИА «Новости» 14 декабря.

В частности, в «Википедии», которая открывается в «Яндексе», говорится, что глава Украины умер 11 декабря в возрасте 53 лет.

«Умер: 11 декабря 2018 года», — говорилось в записи.

При этом на настоящей странице о Порошенко в «Википедии» такой информации нет, также такой ошибки нет в других поисковых системах Google Chrome, Opera.

Сообщается, что ошибка могла возникнуть из-за того, что страница украинского президента была отредактирована и тут же исправлена, но «Яндекс» не успел обновить виджет и учесть изменения данных.

Сейчас, когда ищешь Порошенко в «Яндексе», информации о «смерти» нет.

Отметим, что 10 декабря Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

РИА «Новости»