Патриарх Варфоломей просил Филарета и Макария не выдвигаться на пост предстоятеля автокефальной церкви

Вселенский патриарх Варфоломей действительно просил главу УАПЦ митрополита Макария и главу УПЦ КП патриарха Филарета не выдвигать свои кандидатуры на пост предстоятеля автокефальной объединенной православной церкви в Украине.

Вселенский патриарх Варфоломей призывал патриарха УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария не выдвигаться на должность предстоятеля объединенной украинской православной церкви. Глава Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий рассказал об этом в интервью «Радио Свобода».

«Мы подписали обращение к вселенскому патриарху о предоставлении томоса, я сразу объявил, что я свою кандидатуру не буду выдвигать», – отметил он.

«Бог мне мысль такую ​​хорошую послал. Потому что уже в октябре пришло письмо за подписью вселенского патриарха, ко мне пришло и, наверное, к патриарху Филарету, чтобы мы не ставили на голосование – ни один, ни другой», – сказал митрополит Макарий.

Ранее управляющий делами УПЦ Московского патриархата, митрополит Антоний заявлял со ссылкой на источники, что в письме вселенского патриарха говорилось, что «в выборах не могут участвовать ни Филарет, ни Макарий».

15 декабря состоится объединительный собор православных церквей Украины. Украинская церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь делегируют на него архиереев, тогда как епископат Украинской православной церкви Московского патриархата запретил своим архиереям идти на это важное собрание

УПЦ МП выступила против предоставления Украине томоса, создания новой украинской православной церкви – и стала антагонистом вселенского патриархата.

«Радио Свобода»