Россия не кормит Беларусь, это «чепуха», – Лукашенко

Такое заявление глава Беларуси сделал в ответ на претензии о том, что Россия выделила, за годы независимости, в качестве помощи в общей сумме 100 млрд долларов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не согласен с мнением, что Россия «кормит» республику. Он заявил об этом на пресс-конференции для российских СМИ в Минске, передает беларуское агентство «Интеррфакс».

«Очень часто я читаю, слышу даже от сторонников нашего союза, что мы кормим все время Беларусь? А некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж $100 млрд отвалили», – сказал Лукашенко

«Я когда это читаю, думаю, что если бы $100 млрд, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от нашего братского государства. Полная чепуха», – добавил.

По его словам, Россия оказывает Беларуси поддержку в виде кредитов, но ставка по этим кредитам намного больше, чем ставка по кредитам МВФ.

«Если мы от России, к примеру $4-5 млрд кредитов получили, то каждый год за их обслуживание платим $1,2 млрд», – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, в августе Лукашенко упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза.

В сентябре правительство Беларуси отказалось от кредитной программы МВФ, «чтобы не шокировать население».

«Интеррфакс»