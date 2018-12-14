Поматросят, но не бросят. В России имитируют депортацию в Украину поклонницы «русского мира»

На днях в российских СМИ появилось сообщение, что «известная львовская журналистка» Елена Бойко (Вищур), которая перебралась в Россию после начала российской агрессии, исчезла.

Друзья и родственники пропавшей поначалу грешили на всесильное украинское СБУ. Мол, выкрало, переправило и теперь, конечно же, пытает. Но, к вечеру Елена нашлась. В ФСБ. Оказалось, что еще 10 декабря Преображенский суд Москвы вынес решение о том, что гражданка Украины Бойко нарушила правила въезда в Россию и незаконно проживала в ней с середины 2016 года. Более того! Саму Бойко оштрафовали на пять тысяч рублей и приговорили к депортации обратно в Украину, пишет Лариса Волошина на страницах «Деловой Столицы».

Российские друзья Елены заговорили о том, что ее нельзя отправлять в Украину. Что она – борец с кровавым режимом Порошенко. В качестве примеров такой борьбы приводился эфир программы «На самом деле», во время которой Бойко утверждала, что вместо российского депутата Вороненкова в Киеве был убит его двойник. А также драка, которую она устроила прямо в студии программы «Место встречи» на НТВ.

В России стал организовываться пул спасителей «несчастной львовянки» от украинских репрессий. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что в ближайшее время планируется посетить Бойко в спецраспределителе, где она ожидает выдворения на родину, и разобраться не грозит ли ей преследование «по политическим обстоятельствам». По словам Мельникова, в случае если у комиссии возникнут опасения, последуют обращения к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой либо к московскому омбудсмену Татьяне Потяевой.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев также не остался равнодушен. Он сообщил, что его профессиональная организация следит за ситуацией и попытается не допустить, чтобы Бойко пострадала из-за возвращения в «бандеровскую Украину».

Есть еще один защитник, о котором стоит упомянуть отдельно. 2 декабря – за неделю до скоропостижного решения Преображенского суда – президент РФ Владимир Путин сказал, что Москва не будет отвечать на решение ограничить въезд в Украину для россиян, а наоборот, «выберет путь либерализации» пребывания и получения украинцами российского гражданства. «Если кто-то из них этого хочет».

Учитывая, что российские паспорта и так выдаются украинцам по упрощенной процедуре, сложно даже предположить, что подразумевается под «либерализацией». Автоматически? По три паспорта в руки? Вхождение в Россию областями?

То, что Путинское выступление предвосхитило хайп с выдворением украинской гражданки известной российской публике, не может быть совпадением. Елена и раньше была более чем полезна российской военной машине. Она гуманизировала агрессию против Украины в информационном российском пространстве. Судите сами. Участвуя в многочисленных ток-шоу, Елена давно превратилась в того самого «хорошего украинца», которого нужно защищать от хунты, бандеровцев и насильственной украинизации.

Даже ее связь со Львовом играла пропагандистам на руку, так как была использована в качестве аргумента, что даже в столице украинского повстанческого движения «нормальные люди» считают Россию защитницей, а не оккупантом. Конечно же никто не будет депортировать в Украину ценный пропагандистский ресурс. Вокруг истории «выдворения» уже разворачивается информационная компания, которая напоминает россиянам о том, что в Украине голод, холод и геноцид русскоязычного народа.

Поднявшийся в России шум из-за выдворения «беженки от фашиствующей Украины», стал поводом для очередных антиукраинских пропагандистских компаний. В этом заключается причина сказочки с выдворением Бойко. Однако это не отменяет главного. Сказанное слово – творит. Дело Бойко – это лишнее доказательство того, что как бы ни был полезен оккупантам малоросс, его могут списать со счетов в любую минуту.

Выдворение, выдача Россией Украине военных преступников и предателей рано или поздно произойдет. Со временем Россия превратиться в страну, которая отчаянно нуждается в налаживании взаимоотношений с соседями. С Украиной в первую очередь. Вот тогда-то, в качестве жеста доброй воли, в украинских и международных судах окажется много особо отличившиеся военных преступников.

Россия сама разменяет своих наемников на возможность вернуться в цивилизованный мир. Взявших иудины сребреники выбросят на свалку истории за ненадобностью. Так что Елене Бойко стоит задуматься, а не участвует ли она сейчас в репетиции своего вполне реального будущего? В котором не будет ни постановочных имитаций депортации, ни высокопоставленных российских защитников.

Лариса Волошина, «Деловая Столица»