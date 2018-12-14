Дризе: Украина – это ключ к улучшению отношений России и США

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа не состоится, пока Москва не освободит украинских моряков, об этом в четверг заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков не исключал, что переговоры двух президентов состоятся на следующем саммите G20 в Осаке летом. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что Украина стала ключом к улучшению отношений России и Америки.

Белый дом поставил Москве конкретное условие – освобождение украинских моряков, только после этого состоится встреча Путина и Трампа. Значить это может только одно – теперь арестованных точно никто не отпустит, их будут судить, и они получат реальные тюремные сроки. Кремль очень хочет встречи с Трампом, но выполнить такое условие невозможно. Сама постановка вопроса неприемлема, ведь так не разговаривают с великой державой.

Как известно, помощник президент России Юрий Ушаков ранее не исключал, что новый тет-а-тет президентов России и США может состояться летом в Японии на следующем саммите G20. Однако на сегодня, кажется, оснований для оптимизма нет никаких. Времени остается не так много, а ситуация далека от разрешения.

И вот здесь начинается самое интересное.

Вольно или невольно, но судьба встречи Путина и Трампа оказалась в руках Петра Порошенко или нового президента Украины, который изберется в марте.

Но скорее речь идет все-таки о действующем лидере, который, по идее, чтобы повысить свои шансы на выборах вполне мог бы как-то вернуть моряков домой, пусть даже объявив это своей победой над Путиным. Теоретически он может согласовать взаимовыгодный вариант какого-нибудь обмена или придумает другой сценарий. Здесь прорисовывается многоходовая комбинация, в результате которой может наступить разрядка международной напряженности, ни больше ни меньше.

Путин встретится с Трампом, они сумеют наладить диалог, и вот, глядишь, проблем в мире станет меньше. Украина – это ключ к диалогу России и США. Пусть это звучит несколько оригинально, но фактически это так. Кстати говоря, именно об этом в интервью «Коммерсантъ FM» говорил посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман. Дело было в мае, то есть более полугода назад.

Сюда же можно добавить, что сразу после так называемого керченского кризиса Госдепартамент предлагал свое посредничество в диалоге Москвы и Киева, чтобы уладить ситуацию и с моряками, да и Азовским морем в целом. И Порошенко действительно звонил Путину, а тот не брал трубку.

И что мы видим теперь? Встреча Путина с Трампом сорвалась, Москва и Киев уже открыто говорят о новой войне, а надежды на улучшение вновь никакой. Вот такая новогодняя перспектива. А ведь еще два месяца назад существовал реальный шанс договориться с Вашингтоном.

Всерьез говорили о визите Путина в Вашингтон и Трампа в Москву, о возможности шаг за шагом двум великим державам создать новую архитектуру мировой безопасности. И вот мы вернулись с небес на землю. Все это кажется утопией.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»