Агрессия против Украины – это этап подготовки Россией мировой войны, – СНБО Украины

Российские агрессивные планы не ограничиваются захватом и подчинением себе Украины, в планах России – развязать мировую войну.

Захват Украины не является конечной целью РФ, а лишь элементом подготовки к более широкому наступлению. Руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров говорил об этом в выступлении на презентации совместного проекта «Украинской недели» и The Economist «Мир в 2019», состоявшейся в книжном магазине «Є» в Киеве, сообщает пресс-служба СНБО.

Анализируя эскалацию российской вооруженной агрессии против Украины, Петров отметил, что Украина является не конечной целью РФ, а лишь элементом подготовки к более широкому наступлению.

«Если посмотреть на современные российские военные инициативы, можно сказать, что это не только подготовка к войне с Украиной, это один из элементов более широкого стратегического развертывания российской наступательной машины. Она идет от Северного моря до Сирии. Фактически можно говорить о подготовке к мировой войны», – сказал Петров.

По словам руководителя Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО Украины, глобальный конфликт может развернуться уже в ближайшие годы.

«Сейчас все планы перевооружения крупных государств, в частности, РФ, запланированные на 2023-2025 годы. Мир может быть готовым к глобальному конфликту буквально через 6 лет, но он может начаться и раньше», – пояснил Петров.

В гипотетической третьей мировой войне «Россия, усиленная ресурсами Украины – это будет совсем другая Россия», отметил он, подчеркнув, что это постепенно осознаем не только мы, но и западные элиты, которые понимают, что Украину нужно поддерживать.

По мнению Петрова, следующий год станет принципиально важным для нашего государства, в частности, в связи с президентскими и парламентскими выборами, в которые будет пытаться вмешаться агрессор.

«Совершенно ясно, что наш противник будет пытаться воспользоваться этим. «Военная карта» есть, разворачиваются военные соединения на границе. Это действительно страшная сила, и эта сила не только для Украины – в ее планах пройти Украину насквозь, и, двигаясь дальше, через Беларусь выйти на страны Балтии, Польшу», – сказал руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО Украины, отметив, что россияне попытаются повлиять на ситуацию в нашем государстве накануне выборов гибридными средствами «через информационную и киберкампанию».

Но сектор безопасности и обороны готов к этим угрозам, добавил он.

Отвечая на вопрос о наличии у государства планов развития новейших военных технологий, Петров отметил, что сейчас разрабатываются «новые зенитные комплексы, оперативно-тактические ракеты, противокорабельные комплексы».

При этом, по его словам, меняется качество Вооруженных Сил, что является ключевым преимуществом перед российским агрессором.

«Постепенно мы превращаемся в совсем другую силу. Шаг за шагом мы становимся сильнее», – подытожил он.

Пресс-служба СНБО