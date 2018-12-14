Украинские военные предотвратили попытку подрыва водопровода на Донбассе

Если бы водопровод был бы подорван, то проблемы с водоснабжением возникли бы в оккупированном Россией Донецке, Горловке.

Бойцами ВСУ вблизи линии соприкосновения на Донбассе были обнаружены и обезврежены самодельные взрывные устройства, заложенные под водопроводом «Северский Донец – Донбасс», сообщает пресс-центр ООС.

«В ходе обследования участка местности, прилегающей к линии соприкосновения, военнослужащими одного из саперных подразделений центра разминирования ОКП ОС и мотопехотной бригады обнаружены и обезврежены самодельные взрывные устройства, заложенные под водопроводом «Северский Донец – Донбасс», питающего водой населенные пункты Торецкое, Горловка, Донецк и другие населенные пункты Донецкой области», – говорится в сообщении.

Плани терористів зірвано В ході обстеження ділянки місцевості, прилеглої до лінії зіткнення, військовослужбовцями одного з саперних підрозділів центру розмінування ОКП ОС та мотопіхотної бригади виявлено та знешкоджено саморобні вибухові пристрої, закладені під водогоном «Сіверський Донець – Донбас», що живить водою населені пункти Торецьк, Горлівка, Донецьк та інші населені пункти Донеччини. Російські окупанти вкотре показали свою ницість, підступність та нехтування нормами міжнародного гуманітарного права. Завдяки вмілим та своєчасним діям військових саперів плани терористів зірвано. У мирних мешканців Донбасу буде питна вода.Військовослужбовці Збройних Сил України завжди готові прийти на допомогу!Рухаємось далі!Разом переможемо!Слава Україні!#ООС#Операція_ОС Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 13 грудня 2018 р.

Напомним, что по имеющейся информации Россия готовит химическую атаку на Донбассе, с целью обвинить в ее проведении ВСУ.

Пресс-центр ООС