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Новости

В оккупированном Крыму продолжают проводить обыски в домах крымскотатарских активистов

«Крымская солидарность»
14 декабря 2018

Оккупационные власти Крыма инициировали обыск в доме крымскотатарского активиста Османова, занимающегося передач в СИЗО для политузников.

В оккупированном Симферополе российские силовики провели обыск в доме крымского татарина Али Османова, сообщает общественная организация «Крымская солидарность».

Со слов активистов, Османов уже около 2-х лет занимается организацией передач в СИЗО политзаключенным крымским татарам. Он также ездил в Ростов на судебные процессы.

❗️❗️❗️ СЛЕДСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ UPD_2. Активисты сообщают, что силовики уехали. Али Османова не задержали. UPD_1. Со…

Опубліковано Крымская солидарность Четвер, 13 грудня 2018 р.

«В доме двое малолетних детей. Супруга ожидает третьего. Отец Али после двух инфарктов, мать больна», – сообщали также активисты.

Отмечается, что после обыска силовики уехали. Османов не задержан.

«Крымская солидарность»

Tags: крым, крымскотатарские активисты, Россия, Украина

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