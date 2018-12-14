В оккупированном Крыму продолжают проводить обыски в домах крымскотатарских активистов

Оккупационные власти Крыма инициировали обыск в доме крымскотатарского активиста Османова, занимающегося передач в СИЗО для политузников.

В оккупированном Симферополе российские силовики провели обыск в доме крымского татарина Али Османова, сообщает общественная организация «Крымская солидарность».

Со слов активистов, Османов уже около 2-х лет занимается организацией передач в СИЗО политзаключенным крымским татарам. Он также ездил в Ростов на судебные процессы.

❗️❗️❗️ СЛЕДСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ UPD_2. Активисты сообщают, что силовики уехали. Али Османова не задержали. UPD_1. Со… Опубліковано Крымская солидарность Четвер, 13 грудня 2018 р.

«В доме двое малолетних детей. Супруга ожидает третьего. Отец Али после двух инфарктов, мать больна», – сообщали также активисты.

Отмечается, что после обыска силовики уехали. Османов не задержан.

«Крымская солидарность»