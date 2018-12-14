Путин сам себе вредит, – Церетели

В дефиците лидерства в Европе и США сомнений нет, но российский авантюризм создал негативные последствия и для власти Путина.

Считается, что российский президент Владимир Путин играет на международной арене в шахматы, в то время как лидеры Запада – в шашки. Его официальное появление среди других мировых лидеров на саммите G20 в Буэнос-Айресе и чествование столетия завершения Первой мировой войны в Париже некоторые расценили, как еще одно доказательство того, что Путин возвращает России статус сверхдержавы, пишет на страницах «Atlantic Council» президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Джордж Церетели, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

Посредством захвата земель в соседних Украине и Грузии, большой военной интервенции в Сирии и дезинформационных кампаний, бывший работник КГБ наверное вернул своей стране международную важность. Недавнее развитие ситуации в Азовском море, кажется, обозначило другую тактическую победу, которая будет иметь большие потенциальные последствия. И все же, имели ли эти шаги какие-то запланированные стратегические результаты? Действительно ли Путин является искусным стратегом, пользующимся несчастными европейскими и американскими лидерами?

В дефиците лидерства в Европе и США сомнений нет, но российский авантюризм привел к негативным последствиям и для власти Путина. Кажется, среди них и необратимый разрыв с соседней Украиной, веками родственной как социально, так и культурно. Следствием также стали усиленные санкции против РФ и спад популярности Путина до самого низкого уровня со времен российской аннексии Крыма в 2014 году.

В октябре специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер отметил: «Сегодня Украина является более объединенной, более национальной, более ориентированной навстречу Европе, НАТО и Западу, чем когда-либо прежде, и это является прямым результатом российской интервенции в Украине». Существует полно подтверждений словам Волкера, включая серьезное увеличение Украинский поддержки вступления в НАТО, так же как и стремительные изменения общественного мнения в отношении России. С начала конфликта ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины.

11 октября Вселенский патриарх Константинополя подарил независимость Украинской православной церкви, отделив ее от российской – впервые с 1686 года. И хотя этот деликатный вопрос имеет свои нюансы, такой разрыв стал ударом по Москве, которая самоуверенно считала себя центром православного христианства, а заодно и по мифу, в котором Путин увековечивал Россию как защитника «русского мира».

И это демонстрирует еще один важный, хотя и символический, шаг Украины на выход из столетней тени ее северных соседей – в частности, потому, что Русскую православную церковь годами рассматривали как близкого партнера Кремля по распространению правительственной пропаганды. Хотя может ему и удалось забрать крымский полуостров и заблокировать Украину от вступления в НАТО или присоединения к ЕС в ближайшем будущем, Путин войдет в историю как лидер России, который толкнул Украину к финальному разрыву политических, культурных и религиозных связей с, как считается, братской нацией.

Поскольку российские часовые на страже, одной из главных стратегических задач Путина было посеять раздор и разъединение между нациями ЕС и НАТО. Впрочем, согласно сентябрьским опросом Eurobarometer – где участниками являются представители всех 28 стран ЕС – 66% респондентов сказали, что отдали бы свой голос за то, чтобы их страна осталась в ЕС, и только 17% ответили, что проголосовали бы за выход. Более того, 68% респондентов считают, что их страна получила преимущества от членства в ЕС, что является самым высоким показателем со времен 1983 года.

Что касается отношений с Россией, то ЕС продолжает вводить санкции, связанные с Украиной. Только Италия заигрывает с идеей положить конец санкциям – вероятно, по крайней мере чтобы где-то хотя бы частично осуществлять влияние в Брюсселе сравнению с другими вопросами.

После попытки отравить бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в этом марте в Великобритании, страны Запада продемонстрировали единство, осудив покушение на убийство на территории другого государства. 15 октября Европейский Совет утвердил новый санкционный режим, направленный против использования и развития химического оружия, включая замораживание активов и запрет виз. После сообщения о том, что российские агенты пытались сломать защитную сеть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в апреле, на собрании Европейского Совета в нынешнем октябре ее члены призвали «впредь усиливать сопротивление и устойчивость ЕС, и ответы на гибридные и киберугрозы, так же как и химические, биологические, радиологические и ядерные».

В результате попытка убийства Скрипаля, а затем кибератака на ОЗХО, привела к общему и сильному ответу – особенно по стандартам ЕС, и еще больше изолировала или даже опозорила Кремль. Последние фиктивные выборы на востоке Украины привели к введению санкций против еще девяти человек со стороны ЕС. Между тем санкции США по целому ряду вопросов, так же как и призрак новых санкций, продолжают висеть над российскими компаниями.

Несмотря на то, что Кремль старался навязать мнение, что западные санкции не стали эффективными, цифры говорят о другом. Исследование Bloomberg Economics подсчитало, что за последние четыре года санкции США и ЕС стоили России 6% ВВП. Опрос PwC российских чиновников показал: 59% из них считают, что западные санкции навредили экономике. И согласно другому опросу, 86% крупных российских компаний, работающих в крупнейших секторах экономики, «серьезно обеспокоены» возможным расширением американских санкций в ближайшем будущем.

Российская экономическая беспомощность усиливается и из-за отсутствия эффективной стратегии со стороны Путина. Реальные доходы продолжают падать, а недавнее решение реализовать план по повышению пенсионного возраста вызвало глубокое неодобрение и широкие протесты.

Опрос исследовательского центра, близкого к Кремлю, показал, что только 45% россиян проголосовали бы за Путина – по сравнению с 67%, которые утверждали это в начале 2018 года, что является одним из наименьших показателей поддержки, которые получал российский правитель за последнее десятилетие. Возможно, именно впечатляющий успех Путина внутри страны и привел к тому, что последний может опередить Сталина по продолжительности правления.

На протяжении своей ежегодной речи по вопросам внешней политики, Путин заявил: «Формировать напряжение и истерику – это не наш путь… Мы ни для кого не создаем проблем». Оставим в стороне абсолютную абсурдность этого утверждения: дело в том, что Путин создал достаточно много проблем себе.

Путин наверняка пользовался европейской и американской нерешительностью, а также нехваткой политической согласованности, чтобы одерживать победы короткие, и на среднюю перспективу. И он продолжает использовать дезинформацию и возражения, чтобы увеличить эффект. Тем не менее во всех вопросах с ЕС и США – а таких полно, что является нормальным для любой демократии, где существует политический плюрализм – Путин ничего не сделал, чтобы достичь более светлого будущего для России.

Поскольку недовольство внутри страны затяжное и даже углубляется, он, вероятно, попытается приложить свою руку к дальнейшим иностранным интервенциям, как военным, так и другим. В конце концов, как он сам недавно сказал, отвечая на вопрос об Украине: «Война всегда помогает скрывать провалы в экономической и социальной политике».

Джордж Церетели, «Atlantic Council»