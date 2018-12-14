Военная авиация Украины: чем заменить советскую авиационную рухлядь?

Одной из главных проблем, стоящих перед Воздушными силами Украины является старения парка авиационной техники.

За последние 10 лет вокруг этого сломано немало копий. Время от времени вопрос поднимают и военные, и гражданские эксперты. Вот и буквально на днях в эфире одного из каналов было сделано заявление, которое многие СМИ уже успели вынести чуть ли не на основные заголовки. Речь идет о том, что якобы в проекте Концепции развития Воздушных Сил Украины на среднесрочную перспективу закладывается возможность приобретения американских истребителей, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Понятно, что к таким громким заявлениям, тем более человека не военного стоит относиться с большой долей скепсиса – тем более, что не так давно с легкой руки этого же специалиста в СМИ был вброшен фейк о якобы подписании закупки партии турецких ударных беспилотников. Причем даже пришлось выступать Министру обороны Украины, чтобы остановить дальнейший вал не очень правдивой информации.

Попробуем и мы разобраться насколько реальным являются мечты по закупке истребителей американского производства, учитывая реальные возможности нашей экономики.

При этом нельзя не сказать, что мысль такая уж новая – замена парка советских машин на американские F-16 является трендом для большинства восточноевропейских стран. Тут можно говорить о Польше, Румынии, Словакии. Но эти страны входят в НАТО и ЕС, их экономики раньше, чем украинская прошли непростой процесс трансформации и уже нашли свое место в мировой экономической системе. Поэтому и имеют финансовые возможности для таких масштабных проектов.

А суммы достаточно большие – я бы сказал для нашего оборонного бюджета просто неподъемные (особенно с учетом гибридной войны с Россией, конца и краю которой не видно). Так, 12 декабря министр обороны Словакии Питер Гайдош подписал соглашения и контрактные документы на приобретение для ВВС Словакии 14 американских истребителей Lockheed Martin F-16V Viper Block 70/72 (12 одноместных и двух двухместных). Стоимость контракта составляет более 1,6 млрд евро. И это только 14 машин!

Правда, в словацкий контракт входит также закупка 130 управляемых ракет класса «воздух – воздух» (30 – средней дальности Raytheon AIM-120C7 AMRAAM и 100 малой дальности AIM-9X Sidewinder, 394 комплекта управляемых авиационных бомб (224 GBU-12 Paveway II, 20 – GBU-49 Enhanced Paveway II, 150 – GBU-38 JDAM) и шесть подвесных контейнеров целеуказания Lockheed Martin AN/AAQ-33 Sniper. И конечно – наземный тренажер и пакет технической поддержки, запасных частей, наземного оборудования и обучения.

Учитывая, что F-16 это замена прежде всего фронтового истребителя МиГ-29, то нам их нужно как минимум 72 – примерно столько их у нас сегодня на вооружении. То есть сумму в 1,6 млрд евро нужно умножить как минимум в пять (!) раз.

Кроме того, стоит учесть, что в случае поставок F-16V речь идет о новых самолетах, которые будут изготавливаться корпорацией Lockheed Martin. Однако есть еще один вариант: покупка самолетов «не первой свежести» – они явно дешевле. По этому пути, кстати, пошла еще одна восточноевропейская страна – Хорватия. Загреб пытается купить 12 подержанных F-16C/D (десять одноместных F-16C и два двухместных F-16D) в Израиле. Причем сумма контракта составляет $493 млн. Но и самолеты постройки 1987-1988 гг. с довольно ограниченным остаточным летным ресурсом и поэтому сравнивать их по боевой эффективности с последними модификациями этого истребителя довольно сложно.

Отметим также, что судя по вброшенной информации о других вариантах пополнения парка кроме американских машин речи на сегодня не идет – в тоже время некоторые другие восточноевропейские страны взяли (или купили) на условиях лизинга гораздо более дешевые шведские «Грипены». Вполне может оказаться, что наши военные и политики рассчитывают на кредит или какой-то другой вариант безвозмездной помощи, который может предоставить только Вашингтон.

С другой стороны других вариантов кроме как закупки за рубежом не просматривается. Все основные самолеты наших Воздушных сил – МиГ-29, Су-27, Су-25 и Су-24 при прогнозируемом сроке службы в 40 лет будут окончательно списаны в 2030 г., а после 2025 г. парк начнет «сыпаться». И все это несмотря на достаточно косметические попытки модернизации, которые сейчас предпринимаются у нас.

То есть к 2025 г. (на минуточку через 7 лет) Вооруженные силы должны начать получать новую технику. В этом разрезе совершенно понятно, что единственный разработчик авиационной техники АНТК «Антонов» просто не успеет «выкатить» свой собственный истребитель. Мало времени, нет опыта и главное финансирования.

Ведь разрабатывать и запускать в производство надо современный самолет как минимум класса «4+» – любой другой покупать никто не будет (при крайне ограниченном внутреннем заказе пытаться делать отечественный истребитель можно только с прицелом на экспорт). А такая разработка обойдется, судя по американскому или российскому опыту, в колоссальную сумму – от $26 до 40 млрд. Такие траты может себе позволить только очень экономически развитое государство – а Украина, которая с трудом сводит концы с концами, увы, к ним точно не относится.

Еще одним вариантом полного использования нашего авиационного потенциала может быть развертывание лицензионного производства более или менее современного универсального самолета с максимально возможной отечественной локализацией.

В свое время рассматривался (по крайней мере, в печати) проект разворачивания лицензионной сборки легких штурмовиков (учебно-боевых самолетов) Hongdu L-15 Falcon производства китайской компании Hongdu Aviation Industry Corporation. Большим плюсом таких машин является то, что на них стоят двигатели отечественного производства АИ-222К-25Ф.

Еще одним интересным вариантом может быть лицензионная сборка легкого истребителя T-50 Golden Eagle, разработанного южнокорейской компанией KAI (изначально «Samsung Aerospace»). Конечно, до возможностей того же МиГ-29 этой машине далеко, однако и Воздушные Силы Украины после 2014 г. имеют совершенно другие задачи. Как показала война на Донбассе, нам не хватает именно легкой авиатехники – Су-24 и Су-27 с их стратегическими задачами и очень дорогой эксплуатацией оказались избыточными.

Таким образом, стоит отметить, что пока приемлемого варианта дальнейшего развития наших воздушных сил на сегодняшний день не просматривается. Слишком уж скромный бюджет в стране для решения такой ну уж очень масштабной задачи.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»