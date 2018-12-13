Леонтьев: «Легитимная власть – власть, которая имеет право стрелять в своих»

Российский экономист Леонтьев считает, что в России должен быть «более содержательный выбор с точки зрения национального пути».

Вице-президент и пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев сравнил общество-политическую ситуацию во Франции, где сейчас идут протесты, с российскими релиями. Беседуя с журналистами радио «Комсомольская правда» в передаче «Главная тема» Леонтьев рассказал о своем видение современных политических тенденций для России.

С точки зрения российского экономиста, легитимный власть должна быть способной применить, «если нужно», насилие. В качестве обратного пример, он привел действия президента Франции Макрона, который не решается на силовое обуздание протестов «желтых жилетов». В тоже время он вспомнил о событиях в Москве в октябре 1993 года, когда президент России Борис Ельцин обуздал «красно-коричневую чуму» и не позволил «повторить сценарий 1917 года».

«Если исключить вариант, что наша власть настолько умна, настолько тонка, что все происходит совершенно конспиративно. И что в кустах сидит не рояль, рояль вряд ли, но какой-нибудь хотя бы миномет», – отметил в своем выступление Леонтьев.

Леонтьев не поддерживает демократию, как форму государственного устройств России, которую прямо называет «катастрофой» и считает, что «власть народу давать нельзя ни в коем случае». В тоже время, экономист не испытывает и «благоговейного трепета» перед различными формами авторитаризма и тоталиторизма.

«Думаю, что никакая форма «хирии» для России не подходит. Хотелось бы, чтобы у нас был более содержательный выбор с точки зрения национального пути», – резюмировал Леонтьев.

По мнению Леонтьев в России «элита» должн жестко контролировать власть и ни в коем случае не допускать до власти народ.

Радио «Комсомольская правда»