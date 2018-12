В ЕС продлили санкции против России

Решение о продление санкций было принято единогласно. Отмена санкций против России возможна только после выполнения всех требований.

Европейский Союз продлил действие экономических санкций против России. Президент Европейского совета Дональд Туск сообщил об этом в своем микроблоге Twitter.

«Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских договоренностей», – написал он.

Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements.

— Donald Tusk (@eucopresident) December 13, 2018