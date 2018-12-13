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Новости

В ЕС продлили санкции против России

«Украинско-Российское обозрение»
13 декабря 2018

Решение о продление санкций было принято единогласно. Отмена санкций против России возможна только после выполнения всех требований.

Европейский Союз продлил действие экономических санкций против России. Президент Европейского совета Дональд Туск сообщил об этом в своем микроблоге Twitter.

«Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских договоренностей», – написал он.

Напомним накануне, 12 декабря, Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил строительство российского проекта магистрального газопровода в обход Украины «Северный поток-2» и выступил за его отмену, а также призвал ЕС ввести дополнительные санкции против России в случае, если она не освободит захваченных украинских моряков.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: ЕС, Россия, санкции, Туск

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