Леонтьев: «Трамп – сумасшедший машинист, а Макрон – выдающийся идиот и чемодан»

Российский экономист не лестно отзывается о главах США и Франции и политике которые проводят эти страны.

Вице-президент и пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев считает президента США Донльда Трампа – «сумасшедшим машинистом», а президента Франции – «идиотом» и «чемоданом». Беседуя с журналистами радио «Комсомольская правда» в передаче «Главная тема» Леонтьев рассказал о своем видение современных политических деятелей ведущих стран мир с которыми Россия пытается «поддерживать контакты».

С точки зрения российского экономиста Трамп пытается удержать США в положение главного бенефицира мировой экономики. Но эту пальму первенства с успехом оспаривает Китай, с которым США развязали настоящую торговую войну, «лихорадочно дергая за различные экономические и политические рычаги».

«Он неуправляем сам по себе. Но он сумасшедший машинист. Но он машинист. Он способен дергать рычаги, с выпученными глазами делать какие-то действия. Он-то деятельный. Это не Макрон.», – подчеркнул Леонтьев дав характеристику Трампу.

С другой стороны характеризуя французского президента Леонтьев противопоставляет его Трампу, как «абсолютно не самостоятельную политическую фигуру», которую можно только лишь использовать в политических играх

«Макрон – чемодан. Он сам себя объявил чемоданом. Он изображал из себя носильщика, но в настоящий момент он чемодан», – отметил в своем выступление Леонтьев.

В итоге, вице-президент «Роснефти» прямо назвал Макрона – «идиотом», не способным на самостоятельные политические действия ни во внутренней, ни во внешней политике Франции.

«Он какой-то выдающийся идиот», – резюмировал Леонтьев.

По мнению Леонтьев именно Макрон несет прямую ответственность за ситуацию с протестами «желтых жилетов» во Франции. В «нерешительности» Макрон Леонтьев усмотрел причину разрастания протестного движения и сопутствующего им бандитизма.

Радио «Комсомольская правда»