Украинцев пытаются представить народом экстремистов, – Портников

То, что ФСБ планирует акции протеста во время проведения объединительного собора, вряд ли можно назвать новостью. Новостью стал бы отказ российских спецслужб от провокаций в Украине.

Точно также трудно назвать сенсацией возможное участие в этих провокациях наместника Лавры митрополита Павла. Сенсацией стала бы информация об отсутствии тесных связей российских спецслужб и Русской Православной Церкви, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Российские спецслужбы занимались провокациями на территории нашей страны практически с первого дня провозглашения нашей независимости. И это – не образ, это факт. Мало кто помнит, что в день референдума 1 декабря 1991 года появилась информация о взрывном устройстве в столичной синагоге. Мало кто помнит потому, что взрывное устройство было обнаружено.

А вот если бы оно не было бы обнаружено, если бы оно взорвалось, об этом помнили бы все и всегда. И отнюдь не только в нашей стране. Потому что заголовки всех мировых изданий 2 декабря 1991 года гласили бы «Украинцы проголосовали за независимость. Взрыв в Киевской синагоге, количество жертв устанавливается». И все было бы ясно – провозгласили независимость, чтобы могли без присмотра «старшего брата» взрывать синагоги и убивать евреев, чем они, собственно, всегда и занимались, пока их не успокаивали цари или комиссары.

Все провокации, которые устраивает Москва на нашей земле – от убийств до пропаганды – из того же ряда. Здесь живут дикари, которые способны только к бунту, насилию и разрушению, которые не способны договориться между собой – как бы говорят они миру. Просто отдайте их нам, это наши дикари. Наши любимые дикари, мы же братья. Мы знаем, как их укрощать, а вы не знаете. Не хотите – пеняйте на себя, опять будут убийства и провокации. На этот раз для разнообразия взорвем Лавру – во-первых, не впервой, а во-вторых – не все ж синагоги-то взрывать.

То, что в этой провокационной кампании может участвовать кто-то из священников и даже иерархов РПЦ в Украине – тоже вполне естественно. Ну давайте все же смотреть правде в глаза, никакая это не украинская церковь, а русская. Даже не российская, а русская, именно так она захотела называться.

И это не потому, что это церковь русского народа, это отсыл к имперской традиции, в которой русскими считались великороссы, украинцы и белорусы. И если церковь считает так, то почему так не может считать один из ее иерархов и даже не один? И почему странно, что для этих иерархов Украина – это просто окраина России, в которой наступило временное помутнение. Помутнение, которое скоро окончится.

А пока нужно противостоять «бандеровцам», грекам, всем тем, кто покушается на русскую церковь и «русский мир»? Для такого мироощущения даже не нужно быть агентом ФСБ. Но если родные спецслужбы – а для таких людей именно эти спецслужбы родные – хотят помочь в борьбе за правое дело, то почему бы им не помочь? Почему бы не напомнить, что украинцы – просто народ экстремистов, «резуны»?

Наша самая главная задача – научиться с этими провокациями справляться. И когда они совершаются в рясе, и когда они совершаются в «вышиванке» под патриотическую музыку. У ФСБ много лиц, но каждое – враждебно и губительно для Украины.

Виталий Портников, «Espreso.TV»