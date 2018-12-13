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Взгляд

Украинцев пытаются представить народом экстремистов, – Портников

Виталий Портников, «Espreso.TV»
13 декабря 2018

То, что ФСБ планирует акции протеста во время проведения объединительного собора, вряд ли можно назвать новостью. Новостью стал бы отказ российских спецслужб от провокаций в Украине.

Точно также трудно назвать сенсацией возможное участие в этих провокациях наместника Лавры митрополита Павла. Сенсацией стала бы информация об отсутствии тесных связей российских спецслужб и Русской Православной Церкви, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Российские спецслужбы занимались провокациями на территории нашей страны практически с первого дня провозглашения нашей независимости. И это – не образ, это факт. Мало кто помнит, что в день референдума 1 декабря 1991 года появилась информация о взрывном устройстве в столичной синагоге. Мало кто помнит потому, что взрывное устройство было обнаружено.

А вот если бы оно не было бы обнаружено, если бы оно взорвалось, об этом помнили бы все и всегда. И отнюдь не только в нашей стране. Потому что заголовки всех мировых изданий 2 декабря 1991 года гласили бы «Украинцы проголосовали за независимость. Взрыв в Киевской синагоге, количество жертв устанавливается». И все было бы ясно – провозгласили независимость, чтобы могли без присмотра «старшего брата» взрывать синагоги и убивать евреев, чем они, собственно, всегда и занимались, пока их не успокаивали цари или комиссары.

Все провокации, которые устраивает Москва на нашей земле – от убийств до пропаганды – из того же ряда. Здесь живут дикари, которые способны только к бунту, насилию и разрушению, которые не способны договориться между собой – как бы говорят они миру. Просто отдайте их нам, это наши дикари. Наши любимые дикари, мы же братья. Мы знаем, как их укрощать, а вы не знаете. Не хотите – пеняйте на себя, опять будут убийства и провокации. На этот раз для разнообразия взорвем Лавру – во-первых, не впервой, а во-вторых – не все ж синагоги-то взрывать.

То, что в этой провокационной кампании может участвовать кто-то из священников и даже иерархов РПЦ в Украине – тоже вполне естественно. Ну давайте все же смотреть правде в глаза, никакая это не украинская церковь, а русская. Даже не российская, а русская, именно так она захотела называться.

И это не потому, что это церковь русского народа, это отсыл к имперской традиции, в которой русскими считались великороссы, украинцы и белорусы. И если церковь считает так, то почему так не может считать один из ее иерархов и даже не один? И почему странно, что для этих иерархов Украина – это просто окраина России, в которой наступило временное помутнение. Помутнение, которое скоро окончится.

А пока нужно противостоять «бандеровцам», грекам, всем тем, кто покушается на русскую церковь и «русский мир»? Для такого мироощущения даже не нужно быть агентом ФСБ. Но если родные спецслужбы – а для таких людей именно эти спецслужбы родные – хотят помочь в борьбе за правое дело, то почему бы им не помочь? Почему бы не напомнить, что украинцы – просто народ экстремистов, «резуны»?

Наша самая главная задача – научиться с этими провокациями справляться. И когда они совершаются в рясе, и когда они совершаются в «вышиванке» под патриотическую музыку. У ФСБ много лиц, но каждое – враждебно и губительно для Украины.

Виталий Портников, «Espreso.TV»

Tags: Виталий Портников, Киево-Печерская Лавра, сбу, Собор

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