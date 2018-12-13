В оккупированном Крыму «суд» арестовал крымскотатарского активиста Бекирова

ФСБ вменяет Бекирову «распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов».

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 13 декабря арестовал на два месяца крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Таким образом он будет находиться за решеткой до 11 февраля, сообщает «Крым.Реалии».

По словам юриста Лили Гемеджи, Бекирову вменяют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.

Ранее адвокат Алексей Ладин сообщил, что Бекирова подозревают в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов).

Сообщается, что у суда в Симферополе собираются люди в поддержку задержанного ФСБ Бекирова.

Житель с. Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря. Известно, что он направлялся на полуостров для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе. Официальные причины задержания и обвинения, которые ему предъявили, неизвестны.

«Крым.Реалии»