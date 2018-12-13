Экономика России слабая и не соответствует политическим амбициям властей, – Леонтьев

Представитель нефтяной компании считает что Россия откровенно слабая страна, не соответствующая своим политическим амбициям.

Вице-президент и пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев считает, что экономика России очень слабая и не соответствует политическим амбициям кремлевских элит. Беседуя с журналистами радио «Комсомольская правда» в передаче «Главная тема» Леонтьев заявил о слабости российской экономики и отсутствия тыла на фоне стоящих перед страной вызовов.

«У нас хозяйственная ситуация гораздо уязвимая. Просто очень слабая экономика. Она не соответствует нашим политическим амбициям», – заявил Леонтьев.

Прежде всего, по мнению экономиста, речь идет о заявленной «борьбе России за заявленный политический суверенитет», так же он подчеркнул, что у России отсутствует «тыл» для такой борьбы.

«И нужно тогда иметь совершенно другую степень развития тыла. Потому что война за суверенитет – это война против действующего политического порядка. Если вы воюете против политического порядка, значит, у вас должен быть тыл. А тыл у нас неглубокий», – подчеркнул экономист.

В качестве пример несоответствия российских «тылов» стоящим перед страной вызовам Леонтьев привел ситуацию с внешней торговлей России и необеспеченностью рубля никаким гарантиями.

«У нас считается тылом наличие резервов, вот этот самый кудринский загашник, который обеспечивает возможность сохранять некоторое время стабильную ситуацию при условии дефицитного бюджета. Кто вам сказал, что у вас вообще будет бюджет? Вы в каких деньгах этот бюджет собираетесь считать? В рублях? Нет такой валюты. Вы ее не сделали валютой. Есть суррогат доллара», – отметил в своем выступление Леонтьев.

Вице-президент «Роснефти» отмечает, что в России меньше «политической воли», а так же ничтожные процедурные «игры» в «либеральную демократию», но все это отнюдь не является гарантией стабильности экономики и политического режима. Прежде всего в России «гораздо уязвимая хозяйственная ситуация», которая приведет к глобальному краху.

«Бессмысленно рассуждать о том, каким образом может произойти крах страны, потому что мы не хотим это обсуждать. Мы говорим о том, что ситуация просто неприемлемо запущена», – резюмировал Леонтьев.

В тоже время Леонтьев смотрит с «оптимизмом» на перспективы сохранения российского государства, несмотря на растущее недовольство населения падением качества и уровня жизни. По мнению экономиста в стране нет сил настроенных на «слив» государства, как это произошло в начале 90-х с СССР.

Радио «Комсомольская правда»