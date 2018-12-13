В России обнаружили фикалии в сливочном масле

Только шесть образцов сливочного масла российских производителей были признаны соответствующими требованиям стандартов к составу и качеству продукта.

В сливочном масле различных российских производителей обнаружены недопустимые и даже опасные для жизни ингридииенты. «Росконтроль», при проверки продукции, выявил опасные примеси в сливочном масле российского производства, пишут «Новые Известия».

Система независимого контроля качества «Росконтроль» провела исследование сливочного масла, которое продается в магазинах. Для исследования отобрали 37 брендов. По результатам лабораторных анализов только 6 образцов были признаны соответствующими стандартам. Сразу 17 образцов были признаны некачественными.

Так, несколько производителей заменяли молочный жир на животный. Примеси животного жира обнаружили, например, в масле «Домик в деревне». Растительное масло добавляют производители «Родная кухня», «Солнечная долина», «Лав продукт», «Молоко плюс» и «Посейдон сервис».

А в двух образцах эксперты и вовсе обнаружили кишечную палочку – признак фекального загрязнения продуктов. Неприятную находку сделали при исследовании образцов «То самое масло» и «Кубанский молочник».

Производителем бренда «То самое масло» является ООО «Масловита» из подмосковного города Мытищи, а «Кубанский молочник» выпускается краснодарской компанией ОАО «Трест «Южный сахар».

«Новые Известия»