В Хакасии выбрали губернатором дебила Коновлова, – Леонтьев

Представитель нефтяной компании назвал губернатора «маленьким по возрасту» и заявил, что у главы Алтая «происходит очевидный оргазм» при словах «Зюганов» и «Грудинин».

Вице-президент и пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев оскорбил главу Хакасии Валентина Коновалова в федеральном радиоэфире. Беседуя с журналистами радио «Комсомольская правда» в передаче «Главная тема» Леонтьев раскритиковал выбор жителей Хакасии и заявил, что «не будет Хакасии, значит новую Хакасию где-нибудь надыбаем» .

В прямом эфире он назвал недавно избранного чиновника «дебилом». Он также заявил, что Россия может потерять эту сибирскую республику и «надыбать» новую. Речь в программе шла о протестном голосовании жителей регионов.

«Мы это видим сейчас в России, вот есть регион – Хакасия. Там выбрали, значит, губернатором дебила. Причем всем понятно, что он дебил, это никого не интересует, он открытый дебил, совершенно манифестированный. Юрист местной коммунистической газетки», – заявил Леонтьев.

Кроме того, представитель нефтяной компании назвал губернатора «маленьким по возрасту» и утверждал, что при словах «Зюганов» и «Грудинин» у главы Алтая «происходит очевидный оргазм».

«Страна богатая, че нам Хакасия? Ну дебил поуправляет Хакасией, не будет Хакасии. Новую Хакасию где-нибудь надыбаем», – резюмировал Леонтьев.

11 ноября главой Хакасии избран коммунист Валентин Коновалов. Будучи единственным кандидатом, Коновалов набрал 57,5% при явке 43,83%. Коновалов официально вступил в должность в четверг, 15 ноября.

Радио «Комсомольская правда»