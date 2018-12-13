Отсутствие дна в российской пропасти: Кашин назвал политузника Сенцова – «террористом»

Нет предела «совершенству» по достижению глубины пропасти российского морального падения. Отличился живущий в Лондоне российский «оппозиционер» Кашин.

Олег Кашин на «России-24» вместе со Скабеевой говорит о том, что Олег Сенцов террорист. Вы сейчас не ослышались, пишет на своей своей странице в Facebook журналист .

Еще раз! Олег Кашин. Вместе со Скабеевой. На «России-24». Обсуждает «террориста» Сенцова. Называет его врагом. «Он для нас враг». Для них. Для них. Радеет за простых русских людей. Из Лондона.

Восемь лет штопаный сосал-сосал, чтобы его допустили обратно к кормушке, и насосал-таки. Допустили.

Посмотрите. Обязательно посмотрите.

Олег Кашин на "России-24" вместе со Скабеевой говорит о том, что Олег Сенцов террорист. Вы сейчас не ослышались. Олег Кашин. Вместе со Скабеевой. На "России-24". Обсуждает "террориста" Сенцова. Называет его врагом. "Он для нас враг". Для них. Для них. Радеет за простых русских людей. Из Лондона. Восемь лет штопаный сосал-сосал, чтобы его допустили обратно к кормушке, и насосал-таки. Допустили.Посмотрите. Обязательно посмотрите. Как перестают быть людьми. Даже не под угрозой смерти. Нет. По собственному желанию. Сами. Все сами. Никакой НКВД им не нужен.Каждая сука будет записана. Каждая. И каждой будет припомнено."Наш агент в Лондоне" — любя называет его теперь Скабеева.Обязательно посмотрите. Опубліковано Аркадієм Бабченком Середа, 12 грудня 2018 р.

Как перестают быть людьми.

Даже не под угрозой смерти. Нет. По собственному желанию. Сами. Все сами. Никакой НКВД им не нужен.

Каждая сука будет записана. Каждая. И каждой будет припомнено.

«Наш агент в Лондоне» – любя называет его теперь Скабеева.

Обязательно посмотрите.

Аркадий Бабченко, Facebook