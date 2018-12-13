Удавка на рунет. Как Роскомнадзор сделал цензуру сетей дешевле, чем у китайцев

Хозяином российского интернет-пространства стал Роскомнадзор, принявшийся запрещать неугодные сайты. Дело, в итоге, дошло до самоцензуры, а теперь и вовсе до административных арестов…



Странно вспомнить, что несколько лет назад китайский интернет с его тщательно отобранными сайтами и местными аналогами ведущих западных сервисов вызывал у россиян разве что усмешку – вот, мол, до чего могут додуматься коммунисты! Но оказалось, что для ограничения гражданских свобод в самой России никакие коммунисты не нужны, пишет на страницах «Грани.Ru» Виталий Портников.

Вначале хозяином российского интернет-пространства стал Роскомнадзор, принявшийся запрещать неугодные сайты (я сейчас пишу этот текст для одного из таких сайтов), так что разрешенные, включая даже русскоязычные сайты западных информационных корпораций, обречены на самоцензуру – и до этого никакие коммунисты бы не додумались! Но оказалось, что лишить людей информации не так просто, что наглядно проявилось в истории с блокировкой Телеграма.

Затем появились наказания за репосты, выглядевшие столь безумно, что о декриминализации заговорил сам Путин. И вот подоспел новый законопроект – о штрафах и 15 сутках за «оскорбление государства», а заодно общества, символики и органов власти. Если этот закон будет одобрен, любого интернет-пользователя, любого журналиста в России можно будет привлечь за банальное хулиганство.

Что такое в депутатском понятии «государство»? Людовик XIV считал, что государство – это он. Но в России государство – это не Россия. И даже не Путин – вернее, не только Путин. Любой мелкий чиновничек, любой депутатишка из бандитов, любой губернаторишка из охранников, любой гаишник мнит себя государством. Даже собака Путина мнит себя государством! Для того чтобы в России никого не оскорбить, нужно просто выключить компьютер!

И это еще не все, чего они хотят. Ещe одна идея – карать за «недостоверную информацию под видом правдивых сообщений». То есть, попросту говоря, за правду.

Если телевидение и Путин говорят, что «нас там нет», – а они там есть, если украинские корабли нарушают воображаемую границу России в Керченском проливе, – а ее там нет, если «Крымнаш» – а он не ваш, если Абхазия и Южная Осетия – независимые государства, а весь мир считает их Грузией, если Майданы организовывает Госдеп, а людей на площадях замечать не велено, – то что такое тогда «недостоверная информация»? Весь российский официальный эфир состоит из «фейковых новостей», лжи, оскорблений и агрессии. Правду можно выискать разве что в интернете – но депутатишки хотят за это штрафовать.

Сооружение унылой страны лжецов происходит опережающими темпами – и не по-китайски. По-китайски – это тратить миллионы на ограничение информационного пространства, создавать свой мир, в котором находятся пользователи, отделенные от всего остального мира новой китайской стеной.

Но рунет – это дешевая китайская стена, это запугивание, аресты и штрафы. И пока государство – это они, так и будет.

Виталий Портников, «Грани.Ru»