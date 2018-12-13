Открыв огонь про украинским кораблям, Россия перешла красную линию, – Порошенко

Действия России на Азовском и Черном море не останутся без ответа. Но в первую очередь Украина будет добиваться освобождения захваченных ФСБ моряков.

Президент Петр Порошенко пообещал, что захват Россией украинских кораблей возле Керченского пролива не останется без ответа. Он написал об этом в своем микроблоге Twitter.

«Открыв огонь против украинских судов, Россия перешла красную линию. Мы не можем и не будем оставлять эти действия без четкого и сильного ответа. Сегодня абсолютным приоритетом является освобождение украинских военнослужащих!», – заявил Порошенко на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Відкривши вогонь проти українських суден, Росія перейшла червону лінію. Ми не можемо і не будемо залишати ці дії без чіткої і сильної відповіді. Сьогодні абсолютним пріоритетом є звільнення українських військовослужбовців! pic.twitter.com/qiEm7xf7MY — Петро Порошенко (@poroshenko) December 13, 2018

Президент призвал НАТО усилить постоянное присутствие в Черном море, чтобы предотвратить дальнейшее обострение и обеспечить безопасность в регионе.

«Мы поддерживаем запуск мониторинга воздушного и морского пространства миссией НАТО», – сказал Порошенко.

«Важно, чтобы Украина приняла участие в региональной Программе безопасности воздушного пространства (RASP). Также приветствую активное сотрудничество с НАТО в рамках совместных военных учений и учебных программ для ВСУ», – добавил президент.

Напомним, 25 ноября Россия с применением оружия захватила в нейтральных водах украинские военные катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», на борту которых было 24 украинца. Их обвинили в нарушении государственной границы, арестовали и вывезли из Керчи в Москву. Украина расценила это как акт военной агрессии и в ответ ввела военное положение в 10 пограничных областях до 26 декабря 2018 года.

Порошенко заявил, что одним из возможных вариантов поддержки Украины в ситуации, которая сложилась в акватории Азовского и Черного морей, может быть заход в Черное море несколько кораблей НАТО.

Выступить в качестве посредников в конфликте между Украиной и Россией вокруг доступа в Азовское море через Керченский пролив также хотят Германия и Франция.

«Украинско-Российское обозрение»