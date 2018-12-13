Уроки Brexit: британские «левые» при поддержке Кремля рвутся к власти

Ситуация в Великобритании сегодня сложнее, чем во Франции. А ее последствия ощутят не только в Соединенном Королевстве.

Brexit, который помог Терезе Мэй возглавить правительство, теперь может стать причиной ее отставки. Соглашение, согласованное британским правительством с Советом ЕС, не нравится даже однопартийцам Мэй, не говоря уже об оппозиции. И то, что премьер предложила отложить голосование, означает, что у нее поддержки в парламенте почти не осталось, пишет на своей странице в Facebook экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

На сегодняшний день Мэй сохранила за собой пост премьер-министра, но это вовсе не значит, что она обезопасила страну от возможности проведения досрочных выборов. Во время дискуссии в парламенте было видно, что против нее выступали не только сторонники Джереми Корбина – лейбористы, но и члены Консервативной партии.

Ситуація у Великій Британії сьогодні складніша, ніж навіть у Франції. А її наслідки відчують не лише в Об’єднаному… Опубліковано Романом Безсмертним Середа, 12 грудня 2018 р.

Европейские лидеры отказались вносить изменения в соглашение о Brexit, и если Мэй не найдет голосов, отставка британского правительства практически неизбежна, как и внеочередные выборы. Однако шансов на победу нет ни у консерваторов, ни у лейбористов.

Сегодня почему-то никто не обращает внимание на то, что в Британии уже третий год набирают обороты так называемые «левые», которые тесно связаны с Кремлем.

В условиях мажоритарной системы выборов их приход к власти весьма вероятен. И это без преувеличения угрожает единству Королевства. Они просто начнут разрывать Британию изнутри. В условиях столь серьезного политического кризиса усиливается вероятность проведения нового референдума о выходе Шотландии, а затем и Северной Ирландии.

В большинстве стран Европы сейчас побеждает или консерватизм, или левое движение. Объединить их в рамках ЕС чрезвычайно сложно. Европа трещит по швам. А слабая Европа – это сильная Россия. Со всеми вытекающими последствиями для Украины.

Роман Бессмертный, Facebook