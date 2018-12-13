Я лично шел на Донбасс для его захвата и присоединения к России, – Бородай

В России изначально строились планы по аннексии и оккупации не только Крыма, но и Донбасса. «ДНР» и «ЛНР» – компромиссные варианты подготовки следующего шага по присоединен украинского региона к России.

В Россия изначально ставился вопрос об оккупации и аннексии Донбасса в 2014 году. Глава «Союза добровольцев Донбасса» и экс-главарь в оккупационной администрации Александр Бородай заявил об этом в своем интервью в программе «Открытая студия» российского пропагандистского издания «Свободная Пресса», опубликованном YouTube-канале.

«И добровольцы русские, и я лично шли на Донбасс не для создания каких-то там «республик», а для его захвата и присоединения к Российской Федерации», – подчеркнул он.

Бородай, так же настаивает, что организация «ДНР» и «ЛНР» – временная компромиссная мер, окончательным итогом должно стать «вхождение Донбасс в состав России». Российский деятель с сожаление отметил, что «временное, зачастую становится слишком длительным», и при этом пытается «объективно обосновать» провал российской агрессии против Украины.

«Свободная Пресса»