СБУ предотвратило провокацию подготавливаемую к Объединительному собору украинской православной церкви

Настоятель Киево-Печерской Лавры, представитель московского клира, митрополит Павел должен был координировать действия провокаторов во время акции против томоса.

В Службе безопасности Украины заявляют о подготовке пророссийскими силами провокаций накануне и во время проведения объединительного церковного собора в Киеве. Подробности планировавшихся акций сегодня на брифинге озвучил замглавы СБУ Виктор Кононенко, сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным СБУ, 13-14 декабря в Киево-Печерской Лавре планировались массовые акции против получения украинской церковью Томоса об автокефалии.

«Настоятель лавры митрополит Павел должен был координировать действия протестующих», – сказал Кононенко.

По данным СБУ, в ноябре на киевлянина, который неоднократно участвовал в акциях разных политических структур, вышел мужчина по имени Юрий, который представился активистом так называемого «Антимайдана» и сейчас скрывается в Москве. Юрий предложил киевлянину провести акции протеста против получения Томоса. При встрече в Москве Юрий выдал киевлянину 5 тыс. долл. наличными и дал инструкции по приобретению нового телефона и карточки для организации защищенного канала связи. Однако по возвращению в Украину житель Киева обратился в СБУ.

«К этому его побудили завышенная стоимость заказа и личность заказчика, который учитывая поведение, применение конспирации и неограниченность в финансах был больше похож на кадрового сотрудника российских спецслужб, чем на бывшего участника «Антимайдана», который скрывается в РФ», – сказал Кононенко.

Далее операция проходила под контролем СБУ.

«Главная версия, которую мы рассматриваем на сегодня – это совершение преступления по отношению к лицам, которых планировалось привлечь к этим акциям, а именно совершение резонансных противоправных действий, связанных с гибелью и ранениями простых граждан, дополнительно привлеченными к этому лицами. Это должно было стать подтверждением предыдущих «страшилок» о преследовании верующих УПЦ радикалами и захватов святынь, а с другой стороны – могло поставить под угрозу проведение объединительного собора», – пояснил замглавы СБУ.

В результате расследования задержанных нет, так как преступление было предупреждено. Отвечая на вопрос о том, есть ли основания для задержания митрополита Павла, Кононенко ответил отрицательно.

«Для подозрения этого ещё мало, но работа в этом плане проводится, митрополит Павел обязательно будет допрошен в рамках этого уголовного производства», – подчеркнул замглавы СБУ.

Кононенко отметил, что СБУ обнародует лишь незначительную часть данных, которые не повредят следствию, предупреждению и разоблачению преступлений, связанных с дестабилизацией ситуации в Украине накануне получения автокефалии.

По его словам, деньги, переданные на организацию массовой акции для будущего преступления, привлечены к материалам открытого по данному факту уголовного производства.

Напомним, в субботу, 15 декабря, в Киеве запланирован Чрезвычайный объединительный собор, на котором представители трех православных церквей Украины должны будут избрать одного предстоятеля, который получит от Вселенского патриархата томос об автокефалии украинской православной церкви.

«Интерфакс-Украина»