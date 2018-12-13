Больше половины россиян считают Путин виновником всех бед страны

Меньше всего за проблемы и ухудшение жизни в России, по мнению россиян, ответственны губернаторы и местные власти и бизнес.

55% россиян считают, что ответственность за проблемы в России и рост стоимости жизни несет президент Владимир Путин, об этом свидетельствуют результаты соцопроса «Левада-центр».

37% процентов опрошенных уверены, что в бедах виновато правительство, 21% – что премьер-министр Дмитрий Медведев.

Меньше всего ответственны за проблемы и рост стоимости жизни в России, по мнению россиян, губернаторы и местные власти (13%) и бизнес (5%).

При этом 55% опрошенных на вопрос, кто несет ответственность за экономические успехи страны и рост благосостояния населения, заявили что это Путин, 13% – правительство, 4% – Медведев.

На вопрос, возможны ли протесты в их населенных пунктах, только 37% опрошенных заявили, что это вполне возможно, 59% считают, что протесты маловероятны.

При этом участвовать в протесте готовы еще меньше – 30%, 66% не готовы протестовать.

Опрос проводился 22-28 ноября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Исследование проводили на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

«Левада-центр»