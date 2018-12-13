С оккупированного Донбасса в Украину вывезено несколько заключенных

Осужденные, отбывавших свое наказание в оккупированной части Донецкой области по приговорам украинских судов до начала российской агрессии, будут переведены в украинские тюрьмы.

На подконтрольную территорию переправили 13 осужденных, отбывавших наказание в оккупированной части Донецкой области. Представительница Украины в ТКГ народный депутат Ирина Геращенко сообщила об этом в Facebook.

«На подконтрольную украинскому правительству территорию были перемещены из оккупированного Донецка 13 человек, осужденных украинскими судами до начала войны, до 2014 года», – написала Геращенко.

Згідно домовленостей, досягнутих раніше на гуманітарній підгрупі в Мінську, сьогодні на підконтрольну українському уряду… Опубліковано Iryna Gerashchenko Четвер, 13 грудня 2018 р.

Дела этих лиц не связанные с военным конфликтом на Донбассе, в дальнейшем они будут отбывать наказание в украинских тюрьмах.

Омбудсмен Людмила Денисова написала в Facebook, что осужденных передали на КПВВ «Новотроицкое».

Денисова добавила, что боевики вместе с осужденными отдали их уголовные дела.

Другий день продовжую працювати на Донбасі. Сьогодні на КПВВ «Новотроїцьке» представники окупаційної адміністрації на… Опубліковано Людмилою Денісовою Четвер, 13 грудня 2018 р.

Геращенко также написала, что украинская сторона предлагает 27 декабря провести следующий этап обмена в формате 66/19 или 23/23.

Российская сторона на заседании ТКГ блокирует вопрос обмена на Донбассе.

Известно, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске предложила обменять 42 пленных украинцев на 89 человек, которые могут интересовать Россию.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков 5 декабря заявил, что ему неизвестны предложения Киева по обмену заключенными лицами, но «если поступят какие-то конкретные предложения, наверняка они будут рассматриваться»».

Последний крупный обмен пленными с пророссийскими боевиками Донбасса состоялся 27 декабря 2017 года тогда, Украина выдала 233 человека, а забрала 73 человека.

«Украинско-Российское обозрение»