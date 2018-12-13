Европарламент проголосовал против строительства «Северного потока-2»

Соответствующую резолюцию поддержало абсолютное большинство европейских парламентариев. Проект газопровод признан «угрозой европейской энергетической безопасности».

Депутаты Европарламента назвали проект по строительству газопровода «Северный поток-2» «политическим, который несет угрозу европейской энергетической безопасности», сообщает пресс-служба Европарламента.

Резолюцию поддержали 433 парламентария, 105 высказались против, 30 – воздержались.

В документе говорится, что Европарламент считает роль Украины ключевой в европейской сети энергообеспечения.

Как сообщалось 12 декабря Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против завершения строительства российского газопровода «Северный поток-2».

В резолюции против завершения строительства российского газопровода, в частности, содержится призыв к правительствам европейских государств отказаться от «Северного потока-2».

Кроме этого, выражается поддержка введению санкций в отношении газопровода согласно части 232 «Закона о противодействии противникам Америки путем санкций».

Строительство газопровода «Северный поток-2» через Балтийское море уже началось и, как ожидается, будет завершено к концу 2019 года.

Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода «Северный поток-2», сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено.

С конца 2019 года газотранспортный коридор «Северный поток-2» должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что «Северный поток-2» увеличит зависимость ЕС от «Газпрома», который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Пресс-служба Европейского парламента