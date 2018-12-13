На въезде в Крым ФСБ задержало крымскотатарского активиста Бекирова, – Чубаров

Крымскотатарский активист Бекиров ехл в Крым, что бы навестить свою мать и родственников, но на въезде бы задержан и доставлен в симферопольское управление ФСБ.

При въезде в оккупированный РФ Крым со стороны Чонгара 12 декабря задержали гражданина Украины, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров сообщил об этом в Facebook.

«12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны Чонгара был задержан гражданин Украины, крымский татарин Эдем Бекиров, 1961 года рождения, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области.

Известно, что Эдем направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников», – написал он.

12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны Чонгара был задержан гражданин Украины, крымский татарин Эдем Бекиров,… Опубліковано Рефатом Чубаровим Середа, 12 грудня 2018 р.

Глава Меджлиса отметил, что Бекирова задержали около 08.30 утра при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами.

«Около 14.40 российские силовики вывезли Эдема Бекирова с контрольного пункта на административной границе Чонгар вглубь полуострова.

Как свидетельствуют очевидцы, при посадке Эдема Бекирова в машину, сопровождающими российскими силовиками упоминался город Джанкой, однако настоящее место нахождения Эдема Бекирова пока не известно. Телефон Эдема недосягаем для связи», – заявил Чубаров.

Он также сообщил, что Бекиров – один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его женаГульнара является членом Меджлиса крымскотатарского народа.

В январе 2018 года перенес сложнейшую операцию на сердце, в ходе которой ему были установлены 4 шунта. Кроме того, он носит съемный протез на правой ноге (ниже колена).

Позже Чубаров написал, что Бекирова доставили в здание ФСБ РФ в Симферополе, ему предъявили обвинение.

Тільки що стало відомо, що Едема Бекирова привезли в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі, де російські окупанти в… Опубліковано Рефатом Чубаровим Середа, 12 грудня 2018 р.

«Только что стало известно, что Эдема Бекирова привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где российские оккупанты в присутствии назначенного адвоката выдвинули ему обвинения…

Эдему Бекирову дали возможность сообщить своей жене по телефону о месте своего пребывания», – подчеркнул глава Меджлиса.

Сегодня в 16.00 подконтрольный оккупационным властям Киевский «суд» Симферополя определит «меру пресечения» задержанному Эдему Бекирову.

«Украинско-Российское обозрение»