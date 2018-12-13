Что делать с русским рейхом!? Придушить!, – Муждабаев

Журналист считает, что Россия – это абсолютное зло, которое угрожает абсолютно всем в этом мире.

Айдер Муждабаев принял участие в работе оппозиционного «Форума свободной России» в Вильнюсе. Своим выступлением и ответми на вопросы на форуме, – поделился сам журналист Айдер Муждабаев в ролике на YouTube-канале.

«Россия это абсолютное зло», – подчеркнул журналист в своем выступление. Муждабаев, так же отметил, что Россия несет угрозу всему человечеству, без исключений, а не только лишь сопредельным с ней странам.

Муждабаев, подчеркивает, что путинская идеология и политика так плотно вплелись в ткань российского «общества», что даже казалось бы «оппозиционные», «либеральные» российские масс-меди уже открыто транслируют путинские взгляды.

Есть вина и Запад в столь наглом и беспардонном поведение поведение российских «элит». Фактически Запад стал основным спонсором агрессивной путинской политики. Эту ситуацию нужно менять кардинально, других альтернатив, как только раздавить русский рейх.

Айдер Муждабаев, YouTube