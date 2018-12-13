Россия готовит вторжение в Украину на севере Черниговской и Сумской областей, – Олег Шро

С Брянщины поступила очень тревожная информация. Кратко – Россия готовит вторжение в Украину на севере Сумской и Черниговской областей. Конечная цель – взятие Киева.

Ранее сообщалось, что в Брянской области наращивается присутствие российских войск. Так, с 2016 года в городе Клинцы (второй по величине город Брянщины с населением около 70 тыс. жителей) был расквартирован 488-й мотострелковый полк (воинская часть 12721), пишет на своей персональной странице публикаций в Facebook российский политэмигрант Олег Шро. В этом году в соседней Унече в здании бывшей железнодорожной больницы разворачивают еще одну воинскую часть, предположительно, отдельную мотострелковую бригаду.

Обе части составляют формирующуюся 144-ю дивизию Западного военного округа. Костяк дивизии составляют перебрасываемые в Брянскую область подразделения 28-й отдельной мотострелковой бригады, на базе которой и разворачивают дивизию. Все это делалось на протяжении последних трех лет.

Поступила информация, что в воинскую часть в Клинцы уже перебросили большую часть личного состав и военной техники, причем в ускоренном темпе. В данный момент в части находится заместитель командующего Западного военного округа генерал-лейтенант Андрей Булыга, непосредственный куратор воинских частей на Брянщине. Булыга принимает на месте перебрасываемые с Урала из Центрального военного округа подразделения дивизии.

Следует отметить, что такую массовую переброску войск на Брянщину российское военное командование до этого предпринимала в дни операции по оккупации Крыма. Тогда непосредственно у границы Украины, южнее Климова, было размещено около 100 танков, почти 150 единиц бронетехники, несколько десятков стволов тяжелой артиллерии и тому подобное.

Местные жители рассказывают очень интересные подробности:

В самой части (расквартирована в центре города) и на ее полигоне (расположен на выезде из города) сейчас сосредоточили около 2000 единиц военной техники. Подробности по количеству пригнанных в Клинцы танков, числа бронетехники и стволов артиллерии выяснить пока не удалось. Но утверждают, что всего этого привезено «очень много», настолько, что в шоке даже сами военнослужащие частей.

Кроме завезенной военной техники, склады части пополняют боеприпасами и топливом не на один день ведения боевых действий. В Унече, которая немного дальше от границы, чем Клинцы – развернули войсковой радиоузел 144 дивизии. Там же на данный момент развернуты подразделения радиолокационной разведки и радиоэлектронной борьбы.

«Будет война! Но Украина станет Россией», – воткрытую трепятся в Клинцах военнослужащие части 12721, не стесняясь и не опасаясь никаких строгих запретов насчет разглашения государственной тайны и военных секретов. Впрочем, в Клинцах насыщение части танками, артиллерией, военной техникой утаить сложно, об этом знает весь город. Таких массовых перевозок военных грузов по железнодорожной ветке Брянск-Гомель не было с февраля-марта 2014 года.

«В штабе гуляет инфа: сейчас как война на всей территории Украины завяжется, Россия войдет на территорию независимой Украины», – сообщают военнослужащие приближенные к штабу дивизии. Не совсем понятно, о какой именно «войне» идет речь у военных, но предположительно – имеются ввиду российские провокации на территории Украины с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку, особенно в условиях военного положения в приграничных с Россией областях.

Хотелось бы, чтобы это было всего лишь пропагандистско-психологической атакой, которой, кроме всего прочего и является, но – кремлевские планы по смене власти в Украине сбрасывать со счетов нельзя. Да и после открытой агрессии против Украины в районе Керченского пролива и захвата в заложники украинских моряков и сотрудников СБУ в нейтральных водах Черного моря – исключать уже нельзя ничего…

Олег Шро, Facebook